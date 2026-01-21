Tekirdağ'da Kaçakçılık Operasyonu: Tonlarca Ürün Ele Geçirildi, 18 Şüpheli Gözaltında

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından 01-20 Ocak tarihleri arasında il genelinde yürütülen çalışmalarda çok sayıda kaçak malzeme ele geçirildi ve 18 şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı.

Ele geçirilen ürünler

Operasyonlarda ele geçirilenler arasında 2 bin 215 litre etil alkol, 222 şişe gümrük kaçağı alkollü içki, 560 adet gözlük, 638 bin 420 adet dolu ve boş makaron, 834 paket sigara, 3 bin 380 adet sahte ve kaçak bandrol, 110 kilogram tütün, 70 adet puro, 19 adet elektronik sigara, 6 adet sigara sarma makinesi, 1 adet kompresör, 1 adet kuru sıkı tabanca, 60 adet tabanca mermisi, 2 kilogram gümüş, 24 adet cinsel içerikli ürün ile 1 adet kopya düzeneği yer aldı. Ayrıca suçtan elde edildiği değerlendirilen 108 bin 400 TL'ye de el konuldu.

Yasal işlem

Olayla bağlantılı olarak gözaltına alınan 18 şüpheli hakkında 5607, 4733, 6136, 6114 sayılı kanunların yanı sıra tefecilik ve nitelikli yağma suçlarından yasal işlemlerin başlatıldığı bildirildi.

