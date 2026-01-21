Edirne’de Anne Cinayeti: 8 Yaşındaki Kızın ‘Neden Kıydın Anneme?’ Feryadı

Yeniden yargılanmaya başlandı; duruşmada küçük kızın sözleri salonu sarstı

Edirne’de, eski eşi polis memuru Sevda Kuş’u 8 yaşındaki kızının gözü önünde öldüren komiser Ali Yılmaz’ın yeniden yargılanmasına başlandı.

Olay, 2024 yılında meydana geldi. Komiser Ali Yılmaz (40), eski eşi polis memuru Sevda Kuş (37)’u evinde silahla vurarak yaşamını yitirmesine neden olmuştu.

Daha önce Edirne 2. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından sanık hakkında verilen "ağırlaştırılmış müebbet hapis" cezası, bir üst mahkeme tarafından usul yönünden bozularak dosya yerel mahkemeye iade edildi. Bozma kararının ardından sanık yeniden hakim karşısına çıktı.

Davanın son duruşmasında, cinayetin tek tanığı olan çiftin 8 yaşındaki kızı M.Ö.Y. dinlendi. Küçük kızın ifadesi sırasında babasına dönerek sarf ettiği sözler duruşma salonunda derin bir sessizlik ve üzüntü yarattı.

"Neden kıydın anneme? Annemi öldürdün, Allah belanı versin!" diye feryat eden çocuğun sözleri karşısında sanık Ali Yılmaz gözyaşlarına hakim olamadı.

Mahkeme heyeti, tanık beyanlarının tamamlanması ve dosyadaki eksiklerin giderilmesi amacıyla duruşmayı ileri bir tarihe erteledi. Ayrıca, sanık Ali Yılmaz’ın tutukluluk halinin devamına karar verildi.

