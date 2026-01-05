DOLAR
Dövme Sildirme Faciası: Yasin Taş'ın Elinde İkinci Derece Yanık, Deri Nakli Gerebilir

Batman'da dövme sildirme işlemi sonrası Yasin Taş’ın sol elinde iddiaya göre hatalı uygulama sonucu ikinci derece yanık oluştu; doktorlar deri nakli gerektiğini belirtiyor.

Yayın Tarihi: 05.01.2026 10:30
Güncelleme Tarihi: 05.01.2026 10:45
Olayın Detayları

Antalya'da yaşayan ve araç kaplama işiyle uğraşan Yasin Taş, yılbaşı öncesi memleketi Batman'da sol elindeki gül dövmesini sildirmek için araştırma yaptı. Taş’a, 17 Aralık tarihinde bir güzellik merkezinde lazer ile dövme silme işleminin ilk seansı uygulandı. Birkaç gün sonra aynı merkezde yapılan ikinci işlem sonrası, Taş’ın sol elinde lazer uygulanan bölgede yanık ve deri üzerinde su toplaması meydana geldi.

Sağlık Durumu ve Yapılan Yönlendirmeler

Güzellik merkezi çalışanları, Taş’a verilen kremi kullanmasını ve ağrı olması durumunda 'eczaneden ağrı kesici almasını' önerdi. Durumun ciddileşmesi üzerine hastaneye giden Taş’a doktorlar, uygulama yapılan bölgede ikinci derece yanık olduğunu belirterek kendisini Plastik Cerrahi'ye yönlendirdi. Yapılan kontrollerde hasarın büyük olduğu, deri ve doku nakli yapılması gerektiği ifade edildi.

Mağdurun İfadesi ve Şikâyet

Dövme sildirmek için gittiği güzellik merkezinin hatalı uygulaması nedeniyle mağdur olduğunu belirten Taş, merkeze karşı yasal işlem başlatacağını söyledi. Taş, işlemin ardından kendisine merkez tarafından söylenenlerle ilgili olarak şu değerlendirmeyi yaptı: 'Keşke yaptırmasaydım, keşke sildirmeseydim. İkisine de pişmanım. İz kalmayacağını söylediler, ama şimdi elimde iz kalacak.'

Merkezin Yanıtı ve Hastanın İş Gücü Kaybı

Taş, lazer uygulamasının ikinci seanstan sonra elinde yanık oluşması üzerine güzellik merkezini aradığını ve çalışanların kendisine 'Elin çok ağrıyorsa eczaneye gidip ağrı kesici almamı, verdikleri kremleri kullanmamı' söylediklerini aktardı. Taş, araç kaplama işi nedeniyle genelde su ile çalıştığını ve şu anda elini kullanamayacak durumda olduğunu belirtti.

Taş, 'Yüksek derecede çalıştıklarını ve ondan dolayı bu şekilde olduğunu söylediler. Kendi hatalarının da olduğunu biliyorlar. Mağdurum, güzellik merkezi hakkında da şikayetçi olacağız' ifadelerini kullandı.

İleri Süreç

Hastanede yapılan değerlendirmelere göre, hasarlı bölgeye deri nakli yapılması planlanıyor. Taş, yaşananlar nedeniyle ilgili firma hakkında savcılığa giderek şikâyetçi olacağını bildirdi.

Yazar
EDİTÖR

Zeynep Ateş

8 yıldır bölge haberciliği yapıyor. Doğu ve Güneydoğu Anadolu'daki gelişmeleri yerinden bildiriyor. Yerel kaynakları güçlü, teyit mekanizmasını titizlikle işleten deneyimli bir gazeteci.

