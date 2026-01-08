Burdur Bucak'ta Kerpiç Evin Yan Duvarı Çöktü

Burdur'un Bucak ilçesi Çukur Mahalle'de kullanılmayan kerpiç evin yan duvarı çöktü; yaralanma yok, çevre güvenlik önlemiyle koruma altına alındı.

Yayın Tarihi: 08.01.2026 09:10
Güncelleme Tarihi: 08.01.2026 09:10
Burdur Bucak'ta kerpiç evin duvarı çöktü

Yaralanma yok, çevre emniyete alındı

Olay, gece saatlerinde Burdur'un Bucak ilçesine bağlı Çukur Mahalle'de meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, kullanılmayan kerpiç evin yan duvarı henüz bilinmeyen bir sebeple çöktü. Çökme sesi üzerine çevredeki vatandaşların ihbarı ile adrese itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin müdahalesinde, olayda yaralanan olmadığı tespit edildi. Güvenlik riski oluşturabileceği değerlendirilen yapının çevresi güvenlik önlemi alınarak koruma altına alındı.

Olayla ilgili soruşturma ve risk değerlendirmesi çalışmalarının sürdüğü bildirildi.

