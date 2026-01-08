Erzurum'da Kasap Dükkanına Silahlı Saldırı: Şüpheli T. Z. Kaçtı

Yunusemre Mahallesi'nde panik; polis geniş çaplı soruşturma başlattı

Erzurum’un Palandöken ilçesine bağlı Yunusemre Mahallesinde, 19 Mayıs Caddesi üzerindeki bir kasap dükkânı hedef alındı. İddiaya göre isminin T. Z. olduğu öne sürülen bir şahıs, dükkan ile üst katında bulunan evi kastederek uzun namlulu silahla 2 el ateş etti.

Saldırının ardından şüpheli olay yerinden bir araçla hızla uzaklaştı. Olayın bildirilmesi üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi ve olay yeri inceleme ekipleri çevrede çalışma başlattı.

Yapılan incelemelerde 2 adet boş kartuşa el konuldu. Olayda can kaybı ya da yaralanma yaşanmadı. Emniyet birimleri, kaçan şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması için geniş çaplı çalışma yürütüyor.

