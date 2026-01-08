Erzurum'da Kasap Dükkanına Silahlı Saldırı: Şüpheli T. Z. Kaçtı

Erzurum Palandöken Yunusemre Mahallesi'nde bir kasap dükkanına uzun namlulu silahla 2 el ateş edildi; şüpheli T. Z. kaçtı, olayda yaralanma yok.

Yayın Tarihi: 08.01.2026 09:12
Güncelleme Tarihi: 08.01.2026 09:12
Erzurum'da Kasap Dükkanına Silahlı Saldırı: Şüpheli T. Z. Kaçtı

Erzurum'da Kasap Dükkanına Silahlı Saldırı: Şüpheli T. Z. Kaçtı

Yunusemre Mahallesi'nde panik; polis geniş çaplı soruşturma başlattı

Erzurum’un Palandöken ilçesine bağlı Yunusemre Mahallesinde, 19 Mayıs Caddesi üzerindeki bir kasap dükkânı hedef alındı. İddiaya göre isminin T. Z. olduğu öne sürülen bir şahıs, dükkan ile üst katında bulunan evi kastederek uzun namlulu silahla 2 el ateş etti.

Saldırının ardından şüpheli olay yerinden bir araçla hızla uzaklaştı. Olayın bildirilmesi üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi ve olay yeri inceleme ekipleri çevrede çalışma başlattı.

Yapılan incelemelerde 2 adet boş kartuşa el konuldu. Olayda can kaybı ya da yaralanma yaşanmadı. Emniyet birimleri, kaçan şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması için geniş çaplı çalışma yürütüyor.

Mahallede silahlı saldırı paniği

Mahallede silahlı saldırı paniği

Yazar
EDİTÖR

Zeynep Ateş

8 yıldır bölge haberciliği yapıyor. Doğu ve Güneydoğu Anadolu'daki gelişmeleri yerinden bildiriyor. Yerel kaynakları güçlü, teyit mekanizmasını titizlikle işleten deneyimli bir gazeteci.

İLGİLİ HABERLER

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Antalya Kepez'te Otomobil Yağmur Suyu Kanalına Uçtu — Sürücü Yaralanmadı
2
Hatay'da Film Gibi Kuyumcu Soygunu: 4 Kilogram Altın 4 Noktada Bulundu
3
Arnavutköy'de Ehliyetsiz Sürücü Polisten Kaçarken Kaza Kamerada: 4 Yaralı
4
Samsun Merkezli 19 İlde Çocuk Müstehcenliği Operasyonu: 20 Şüpheli Adliyeye Sevk
5
Samsun'da Alkol Koması: Bankta Yere Yığılan Adam Hastaneye Kaldırıldı
6
Bilecik'te Kapalı Pazarda Dolandırıcılık Uyarısı
7
Erzurum Yakutiye'de Park Halindeki Otomobil Alev Alev Yandı

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları