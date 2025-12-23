Düzce'de suç oranları yüzde 10 azaldı — Vali Selçuk Aslan: 'Firari suçlular sokaklarda gezmeyecek'

Vali Aslan, 2025 verilerini paylaştı; yakalama ve operasyonlar sürdürülecek

DÜZCE(İHA) – Düzce Valisi Selçuk Aslan, il genelinde asayiş olaylarının bir önceki yıla göre yüzde 10 azaldığını açıkladı ve firari suçluların sokaklarda gezmeyeceğini belirtti.

Vali Aslan, beraberinde Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Mustafa Tetik ve Emniyet Müdürü İbrahim Ergüder ile birlikte il genelinde yaşanan asayiş olaylarını değerlendirdi. Aslan, Düzce'de suç oranlarının her geçen yıl azaldığına dikkat çekti.

Aslan, "Düzce’de 2025 yılında kişilere karşı 4 bin 309, malvarlığına karşı 935, millete ve devlete karşı 225, takibi gereken 3 bin 184 ve topluma karşı suçlarda 976 olmak üzere toplam 9 bin 629 olay meydana gelmiştir. Geçen yılın aynı dönemine göre kıyasladığımızda aldığımız tedbirlerle olay sayılarında yüzde 10’luk bir azalış sağlanmıştır. Tüm suç olaylarında, göreve başladığımız 2023 Ağustos ayından bugüne aldığımız tedbirler ve önleyici çalışmalarla yakaladığımız olaylardaki düşme eğiliminin istikrarlı bir şekilde devam ettiğini memnuniyetle müşahede ediyoruz. Bu minvalde, ilimizde 2024 - 2025 yıllarında kişilere karşı işlenen suçlarda yüzde 12 oranında düşüş meydana gelmiş, 2025 yılında meydana gelen olayların yüzde 99,77’si aydınlatılmıştır. 2025 yılında malvarlığına karşı işlenen suçlarda bir önceki yıla oranla yüzde 24 düşüş meydana gelmiş, aydınlatma oranında ise yüzde 1 artış gerçekleşerek 2025 yılında meydana gelen olayların yüzde 96,04’ü aydınlatılmıştır" ifadelerinde bulundu.

3 bin 212 firari yakalandı, 611 ruhsatsız silah ele geçirildi

Huzuru kaçıranlara müsaade etmeyeceklerini vurgulayan Vali Aslan, çalışmaların kararlılıkla sürdüğünü belirtti. Aslan, "Her zaman ifade ettiğimiz üzere firari suçluların sokaklarımızda gezmesine ve vatandaşlarımızın huzurunu kaçırmalarına asla müsaade edilmeyeceği motivasyon ve kararlılığıyla 2025 yılında yaptığımız çalışmalarda; toplam 3 bin 212 şahıs yakalanarak adli makamlara sevk edilmiştir. Yine kolluk görevlilerimizin 2025 yılında ruhsatsız silah ve silah kaçakçılığına yönelik gerçekleştirdiği operasyonlar sonucunda, çeşitli evsafta toplam 611 ruhsatsız silah ele geçirilmiş 551 şahıs hakkında işlem yapılmıştır."

DÜZCE VALİSİ SELÇUK ASLAN, BİR ÖNCEKİ YILA GÖRE İL GENELİNDE YAŞANAN ASAYİŞ OLAYLARINDA YÜZDE 10’LUK BİR AZALIŞ OLDUĞUNU AÇIKLADI VE FİRARİ SUÇLULARIN SOKAKLARDA GEZMEYECEĞİNİ SÖYLEDİ.