Elazığ'da Haftalık Asayiş Raporu: 342 Şüpheli Yakalandı, 33 Tutuklama

Elazığ'da haftalık asayiş verileri açıklandı

Elazığ Valiliği, 14-21 Aralık 2025 tarihleri arasındaki haftalık asayiş verilerini kamuoyuyla paylaştı. Kent genelinde gerçekleşen olaylara ilişkin açıklamada, güvenlik güçlerinin yoğun denetim ve operasyonlarına vurgu yapıldı.

Olaylar, yakalamalar ve tutuklamalar

Valiliğin açıklamasına göre, kentte meydana gelen 261 asayiş olayında 342 şüpheli yakalanırken, 33 kişi tutuklandı. Yapılan çalışmalar kapsamında toplam 58 bin 420 şahıs ve 24 bin 29 araç kontrol edildi.

Denetlenen araçlardan 3 bin 324'üne cezai işlem uygulanırken, 158 araç trafikten men edildi. Kent genelinde meydana gelen 27 trafik kazasında 36 kişi yaralanırken, 1 kişi hayatını kaybetti.

Ele geçirilen malzemeler

Açıklamada, operasyon ve denetimler sırasında ele geçirilen maddeler ve malzemeler şöyle sıralandı: 11 adet tabanca, 4 adet tüfek, 129 adet fişek/kartuş, 24 adet mühimmat, 3 adet kesici alet, 21,45 gram esrar, 101,8 gram kubar esrar, 9,40 gram metamfetamin, 3 gram bonzai hammaddesi, 423,75 gram bonzai, 184 adet sentetik ecza ve ecstasy, 288 gram kannabinoit, 35,76 gram kokain, 500 gram skunk.

Ayrıca, çalıntı olarak 1 adet otomobil ile kaçak olarak 24 adet cep telefonu, 3 adet emtia, 2 adet dedektör ve 2 adet muhtelif kazı malzemesi ele geçirildiği kaydedildi.

Valilik verileri, kentteki asayiş ve trafik denetimlerinin sürdürüldüğünü ve güvenlik birimlerinin suçla mücadeledeki kararlılığını ortaya koyduğunu gösteriyor.

