Elazığ'da Kardan Adamlar Şahıslar Tarafından Yıkıldı

Elazığ'da iki ayrı mahallede yapılan kardan adamlar şahıslar tarafından yıkıldı; olaylar güvenlik kameralarına yansıdı.

Yayın Tarihi: 26.01.2026 10:24
Güncelleme Tarihi: 26.01.2026 10:52
İki ayrı mahallede yaşanan görüntüler güvenlik kamerasına yansıdı

Elazığ'da kar yağışının ardından mahalle aralarında yapılan kardan adamların, şahıslar tarafından yıkılma anları güvenlik kameralarına yansıdı.

Merkez Ataşehir Mahallesi’nde kaydedilen ilk görüntüde, sokak üzerinde seyir halinde olan bir otomobilin bir işletmenin önündeki kardan adamın yanında durduğu görülüyor. Araçtan inen şahıs, kardan adamı tekmelerle yıktıktan sonra tekrar aracına binerek olay yerinden uzaklaşıyor.

Sanayi Mahallesi’nde ise başka bir görüntüde, yol kenarında duran kardan adama bir şahsın defalarca tekme attığı; uzun uğraşlar sonucu elleriyle iterek devirdiği ve ardından koşarak bölgeden kaçtığı kaydedildi.

Her iki olay da çevredeki binaların güvenlik kameraları tarafından kayıt altına alınırken, görüntüler sosyal medyada ve ilgili birimlerde gündeme geldi.

