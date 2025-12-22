DOLAR
Elysee Sarayı'nda Porselen Hırsızlığı: 3 Gözaltı, 100 Parça Ele Geçirildi

Elysee Sarayı'nda devlet sofra eşyalarından yaklaşık 100 parça çalındı; 3 kişi gözaltında, zarar 15–40 bin euro, dava Şubat 2026'da.

Yayın Tarihi: 22.12.2025 17:59
Güncelleme Tarihi: 22.12.2025 17:59
Elysee Sarayı'nda Porselen Hırsızlığı: 3 Gözaltı, 100 Parça Ele Geçirildi

Elysee Sarayı'nda porselen ve sofra eşyası hırsızlığı: 3 gözaltı

Fransa'da kamuoyunu sarsan skandal, Elysee Sarayı'nda Cumhurbaşkanlığı'nın resmi davetlerinde kullanılan porselen ve sofra gereçlerinden oluşan yaklaşık 100 parça'nın kaybolduğu tespit edilmesiyle gün ışığına çıktı. Olayın ardından 3 kişi gözaltına alındı.

Soruşturma nasıl başladı?

Savcılık kaynaklarına göre, sarayda düzenlenen resmi yemek ve kabullerde kullanılan sofra takımlarında iç denetimler sırasında eksiklikler fark edildi. Durum, güvenlik birimlerine bildirildi ve dosya Paris Savcılığı koordinasyonunda soruşturmaya dönüştürüldü. Kayıp eşyalar arasında özellikle Sevres üretimi porselen tabak ve fincanlar ile çeşitli protokol ürünlerinin bulunduğu belirtildi.

Operasyon ve ele geçirilenler

Polisin yaptığı operasyonlarda şüphelilerin evlerinde arama yapıldı ve yaklaşık 100 parça porselen ile sofra eşyası ele geçirildi. Savcılık açıklamasına göre ele geçirilenler arasında Sevres porselenleri, Baccarat marka kadehler ve bakır mutfak eşyaları gibi değerli parçalar yer aldı. Dosyada dikkat çeken bir diğer ayrıntı ise bazı parçaların çevrim içi satış platformlarında görüldüğüne dair bulguların soruşturma kapsamına alınması oldu.

Maddi zarar ve hukuki süreç

Yetkililer, olay nedeniyle oluşan zararın 15 bin ile 40 bin euro arasında değerlendirildiğini açıkladı. Şüphelilerin adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı, dosyanın ise Şubat 2026'da mahkemeye taşınacağı bildirildi. Cumhurbaşkanlığı ise envanter takibi ve güvenlik prosedürlerinin gözden geçirileceğini ve ek tedbirlerin değerlendirileceğini açıkladı.

Kültürel miras güvenliği tartışması

Elysee Sarayı'ndaki vakâ, Fransa'da son dönemde art arda gündeme gelen kültürel miras hırsızlıklarını yeniden gündeme getirdi. Önceki yıllarda Louvre Müzesi'nde Galerie d'Apollon bölümünden parçaların çalınması ve Paris'teki Musee Cognacq-Jay'deki "Luxe de poche" sergisi sırasında yaşanan soygunlar güvenlik tartışmalarını büyütmüştü. Bu olaylar, müze ve kamu kurumlarında envanter takibi, iç denetim, personel kontrolü ve sergileme güvenliği konularında daha sıkı önlemler ihtiyacını ortaya koyuyor.

Olayın tüm yönleriyle aydınlatılması için soruşturma sürüyor; Cumhurbaşkanlığı yetkilileri ise benzer vakaların önüne geçmek amacıyla güvenlik ve envanter prosedürlerini güçlendirme taahhüdünde bulundu.

