Erzincan'da Yeni Yıl Tedbirleri VKS Toplantısında Belirlendi

Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya başkanlığındaki VKS toplantısında yeni yıl güvenlik, trafik ve asayiş tedbirlerini değerlendirdi.

Yayın Tarihi: 22.12.2025 21:12
Güncelleme Tarihi: 22.12.2025 21:12
Vali Aydoğdu, İçişleri Bakanı Yerlikaya başkanlığındaki toplantıya katıldı

Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya tarafından Video Konferans Sistemi (VKS) üzerinden düzenlenen Yeni Yıl Tedbirlerine İlişkin Hazırlık ve Koordinasyon Toplantısına katıldı.

Toplantıda, yeni yıl öncesinde ülke genelinde uygulanacak güvenlik, trafik ve asayiş tedbirleri detaylı şekilde ele alındı. Görüşmelerde, vatandaşların yeni yıla huzur ve güven içinde girmelerini sağlamak amacıyla yürütülecek çalışmalar değerlendirildi.

Toplantıya, İl Emniyet Müdürü Zafer Baybaba ile İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Veysel Yanık da katıldı. Yetkililer, koordinasyon ve hazırlık süreçlerine ilişkin değerlendirmelerini paylaştı.

Yazar
EDİTÖR

Burak Çelik

3 yıllık deneyime sahip, yeni nesil bir editör. Akdeniz bölgesi, turizm sektörü ve orman yangınları gibi kriz anlarında saha tecrübesi yüksek. Hızlı içerik girişi ve canlı blog yönetiminde yetenekli.

