Erzincan'da Yeni Yıl Tedbirleri VKS Toplantısında Belirlendi
Vali Aydoğdu, İçişleri Bakanı Yerlikaya başkanlığındaki toplantıya katıldı
Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya tarafından Video Konferans Sistemi (VKS) üzerinden düzenlenen Yeni Yıl Tedbirlerine İlişkin Hazırlık ve Koordinasyon Toplantısına katıldı.
Toplantıda, yeni yıl öncesinde ülke genelinde uygulanacak güvenlik, trafik ve asayiş tedbirleri detaylı şekilde ele alındı. Görüşmelerde, vatandaşların yeni yıla huzur ve güven içinde girmelerini sağlamak amacıyla yürütülecek çalışmalar değerlendirildi.
Toplantıya, İl Emniyet Müdürü Zafer Baybaba ile İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Veysel Yanık da katıldı. Yetkililer, koordinasyon ve hazırlık süreçlerine ilişkin değerlendirmelerini paylaştı.
ERZİNCAN’DA YENİ YIL TEDBİRLERİ VKS TOPLANTISINDA ELE ALINDI