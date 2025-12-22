Esenyurt'ta Alkollü Sürücü Park Halindeki Araca Çarpıp Takla Attı

Esenyurt'ta alkollü sürücünün çarpışma anı kamerada

Olay, dün 00.00 sıralarında İstanbul Esenyurt Mehmet Akif Ersoy Mahallesi'nde meydana geldi.

İddiaya göre, alkollü olduğu iddia edilen sürücü önce sokaktaki park halindeki bir araca çarptı; ardından araç takla attı. Kaza anı, çevredeki bir işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Araçtan çıkarılan 3 kişinin hafif şekilde yaralandığı ve kazanın ardından bu kişilerin polise ifade verdikleri, daha sonra hastaneye gittikleri öğrenildi.

Kazayı gören tanık anlattı

Yaşanan kazayı anlatan Ramazan Kızılbay, "Araçta 3 kişi vardı, hızlı şekilde geliyorlardı. Önce park halindeki araca çarptılar, ardından ise takla attı araba. İçinde bulunan 3 genç hafif şekilde yaralanmıştı. Polise ifade verdiler, ardından ise hastaneye gittiler. Alkollü olduğu söylendi gençlerin" dedi.

