Esenyurt'ta Alkollü Sürücü Park Halindeki Araca Çarpıp Takla Attı

Esenyurt Mehmet Akif Ersoy Mahallesi'nde alkollü olduğu iddia edilen sürücünün park halindeki araca çarpıp takla attığı kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı; 3 kişi hafif yaralandı.

Yayın Tarihi: 22.12.2025 11:05
Güncelleme Tarihi: 22.12.2025 11:05
Olay, dün 00.00 sıralarında İstanbul Esenyurt Mehmet Akif Ersoy Mahallesi'nde meydana geldi.

İddiaya göre, alkollü olduğu iddia edilen sürücü önce sokaktaki park halindeki bir araca çarptı; ardından araç takla attı. Kaza anı, çevredeki bir işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Araçtan çıkarılan 3 kişinin hafif şekilde yaralandığı ve kazanın ardından bu kişilerin polise ifade verdikleri, daha sonra hastaneye gittikleri öğrenildi.

Kazayı gören tanık anlattı

Yaşanan kazayı anlatan Ramazan Kızılbay, "Araçta 3 kişi vardı, hızlı şekilde geliyorlardı. Önce park halindeki araca çarptılar, ardından ise takla attı araba. İçinde bulunan 3 genç hafif şekilde yaralanmıştı. Polise ifade verdiler, ardından ise hastaneye gittiler. Alkollü olduğu söylendi gençlerin" dedi.

