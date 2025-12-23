DOLAR
Eşinin Boğazını Keserek Öldüren Koca Yeniden Serbest Bırakıldı

Aydın Koçarlı'da 3 yıl önce eşinin boğazını keserek öldüren Mustafa A., 'akli dengesinin yerinde olmadığı' raporu sonrası tedavi gördüğü hastaneden yaklaşık 1,5 ay sonra tekrar serbest bırakıldı.

Yayın Tarihi: 23.12.2025 10:27
Güncelleme Tarihi: 23.12.2025 10:32
Eşinin Boğazını Keserek Öldüren Koca Yeniden Serbest Bırakıldı

Eşinin boğazını keserek öldüren zanlı yeniden salıverildi

Mahkeme kararı, itiraz ve tedavi süreciyle gelen yeni gelişme

Aydın’ın Koçarlı ilçesinde 31 Ağustos 2022 tarihinde Satılar Mahallesi Demiroluk Yaylası mevkiinde meydana gelen olayda, Necla A. (32), henüz elindeki gelin kınası çıkmamışken evlendiği Mustafa A. (33) tarafından boğazı kesilerek öldürülmüştü.

Çift, 26 Haziran 2022 tarihinde evlenmiş; olay sonrası Mustafa A. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. Zanlı yaklaşık 3 yıldır tutukluydu.

Davanın seyrinde zanlı hakkında düzenlenen raporda 'akli dengesinin yerinde olmadığı' belirtilince mahkeme, cezai ehliyeti bulunmadığı gerekçesiyle şahsın tahliyesine karar verdi. Bu karara, hayatını kaybeden Necla A.’nın ailesi itiraz etti.

İtirazın ardından İzmir İnfaz Hakimliği tahliye kararını kaldırdı; zanlı yeniden yakalanarak yüksek güvenlikli hastaneye sevk edildi. Yapılan çalışmalarda zanlının Kocaeli’nde tedavi gördüğü bildirildi.

Yaklaşık bir buçuk aylık tedavi sürecinin ardından, Mustafa A. tekrar serbest bırakıldı. Karar, kamuoyunda ve mağdur yakınlarında tepkiyle karşılandı.

Olay ve yargı sürecine ilişkin gelişmeler, ilgili mercilerce takip edilmeye devam ediyor.

