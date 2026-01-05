Eskişehir'de Trafik Kazası: Samiye Saygı Toprağa Verildi

Feci kazada hayatını kaybeden üç kişiden biri için veda

Eskişehir'de dün gece meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden Samiye Saygı (21)'nın cenazesi, bugün Seyitgazi ilçesi Cevizli Mahallesi'nde ikindi namazının ardından defnedildi.

Kaza, 75. Yıl Mahallesi Selami Vardar Bulvarı'nda gerçekleşti. Sürücülüğünü Muhammed D.'nin yaptığı 26 ADU 714 plakalı otomobilin çarpması sonucu Eray Akyol (21), Ayşegül Seliti (14) ve Samiye Saygı yaşamını yitirmişti.

Öğrenci Ayşegül Seliti için, bugün Şehit Ali Gaffar Okkan Ortaokulu 8/C sınıfı öğrencisi olan Seliti'nin ikindi namazının ardından Asri Mezarlığı'na defnedildiği bildirildi. Ardından, Samiye Saygı için Seyitgazi'de tören düzenlendi.

Cenaze törenine, Samiye Saygı'nın ailesi ve yakınlarının yanı sıra Seyitgazi Belediye Başkanı Uğur Tepe ile Muhtarlar Derneği Başkanı Hasan Çakır da katıldı.

