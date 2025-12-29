Ayşe Tokyaz Davası Başladı — Eski Polis Cemil Koç Hakim Karşısında

Ayşe Tokyaz davası başladı

Küçükçekmece 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü

Küçükçekmece'de 11 Temmuz tarihinde eski polis memuru Cemil Koç tarafından öldürülen ve cesedi bavula konularak Eyüpsultan'da yol kenarına bırakılan 22 yaşındaki üniversite öğrencisi Ayşe Tokyaz cinayetine ilişkin dava bugün başladı.

Davanın sanık sayısı 9 olup, katil zanlısı Cemil Koç da aralarında olmak üzere tüm sanıklar ilk kez hâkim karşısına çıktı. Duruşma, Küçükçekmece 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yapıldı.

Mahkeme salonunda; tutuklu sanıklar, müştekiler ikiz kardeş Esra Tokyaz ve anne Halime Tokyaz, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile çok sayıda basın mensubu hazır bulundu. Duruşma, sanık yoklamalarının alınmasıyla başladı.

Duruşma sırasında salonda yaşanan gerilim dikkat çekti. Sanık Cemil Koç'un, salondaki Esra Tokyaz'a bakması üzerine Tokyaz'ın tepki göstermesi sonrası Koç'un "İstediğim yere bakarım" demesi üzerine, müşteki Tokyaz masada bulunan Ayşe Tokyaz'ın fotoğrafını içeren çerçeveyi ve suyu sanıklara fırlattı.

Mahkeme Başkanı, sanıkları sadece kürsüye dönük olma konusunda uyardı. Duruşma, sanıkların savunmalarının alınmasıyla devam ediyor.

