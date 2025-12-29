TEM Otoyolu'nda Panelvan Alev Aldı — Sürücü Son Anda Kurtuldu

TEM Otoyolu Bağcılar İstoç'ta Panelvan Alev Aldı

34 DY 7253 plakalı araç sürücünün zamanında müdahalesiyle kurtuldu

Olay, sabah saatlerinde TEM Otoyolunun Bağcılar İstoç geçişinde gerçekleşti. Murat Ergün yönetimindeki 34 DY 7253 plakalı panelvan, seyir halindeyken ön kısmından yükselen dumanlarla dikkat çekti.

Durumu fark eden sürücü Ergün, aracı hızla emniyet şeridine çekerek güvenli bir şekilde durdurdu ve aracı terk etti. Kısa süre sonra panelvan alevler içinde kaldı.

Çevredeki diğer sürücüler yangın tüpleriyle ilk müdahaleyi yapmaya çalıştı. Olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek alevleri kontrol altına aldı ve söndürdü.

Sürücü Murat Ergün: Aracımda seyir halindeyken bir anda ön kaputta dumanlar gördüm. Kaputu açtığımda kıvılcım oldu ve araç bir anda yandı. Ben yaralanmadım, iyiyim. Ama aracımda büyük hasar oluştu.

Yetkililer yangının çıkış nedeninin henüz belirlenemediğini bildirdi; olayla ilgili soruşturma sürüyor.

