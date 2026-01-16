Furkan Apartmanı davasında sanıktan şoke eden savunma

Gaziantep’in Nizip ilçesinde, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinde yıkılan ve 51 kişinin yaşamını yitirdiği Furkan Apartmanı davasında, firari sanık Hasan Hüseyin S. ilk kez hakim karşısına çıktı. Duruşmada yapılan savunma ve tanık ifadeleri mahkeme gündeminin odağındaydı.

Duruşmada öne çıkan ifadeler

Duruşmaya tutuksuz sanıklar Faik Ö., Eyüp Ö., Bülent B., Nejdet A., Mehmet A., Oktay A., Ömer Ş., Coşkun Ş., sanık avukatları, maktul avukatları ve maktul aile yakınları katıldı. Tutuklu sanıklar Hasan Hüseyin S. ve ev hapsindeki sanık Yılmaz Şahin Y. ise SEGBİS üzerinden duruşmada hazır bulundu.

Tanık olarak dinlenen Mehmet S.Ç., mahkemede şunları söyledi: "Ben kolonun kesildiğini gördüm. Orada araba satıyorduk. Ben de orada işçi olarak çalışıyordum. Kolonlar kesilirken gördüm ve engel olmaya çalıştım. Fakat Çoşkun Ş. ve yanındakiler kolonları kesti. 2001-2002 yılları arasındaydı. Kolonların kesildiğini diğer ortaklar Nejdet A. da biliyordu."

Sanığın savunması: 'Ben değilim, saklandım'

Tutuklu sanık Hasan Hüseyin S., mahkemedeki savunmasında şöyle konuştu: "35 yıllık inşaat müteahhidiyim. Bu süre zarfında 10 binlerce bina yaptım. Asrın felaketinde yaptığım hiçbir bina yıkılmadı. Furkan Apartmanını ben yapmadım. Ben meslek hayatım boyunca Gaziantep’in en iyi müteahhidi oldum. Müteahhitler kendi yaptıkları evde değil benim yaptığım evlerde oturuyorlar. Benim Furkan Apartmanı ile hiçbir ilgim yok. Binayı kardeşim Abdullah Sever yaptı. Benim en büyük hatam gizlenmek oldu. Çevremdekiler bana Abdullah saklandı sende saklan, yoksa kamuoyu baskısıyla tutuklamayacağı söyledi. Bende bu nedenle saklandım. Beni günah keçisi ilan ettiler. Ben o süre zaafında güvence bedelini bekledim ve teslim oldum. Bu süre zarfında 2 fabrikam kapandı. Yüzlerce işçi çıkarmak zorunda kaldım. Ben Gaziantep’in yılın en iyi müteahhidi ünvanı aldım. Tansiyon hastasıyım. Ben beraatimi talep ediyorum."

Tutuksuz sanıklar da beraat talebinde bulundu. Firari sanık Abdullah Devrim S.’nin avukatı ise Hasan Hüseyin S.’nin suçu kardeşine attığını iddia etti.

Savcılık ve mahkeme kararları

Savcılık, alanda yeni keşif yapılmasını, tutuklu sanık Hasan Hüseyin S.’nin tutukluluğunun devamını ve diğer sanıkların adli kontrollerinin sürdürülmesini talep etti. Mahkeme heyeti ise savcılığın keşif talebini reddetti; tutuklu sanık Hasan Hüseyin S.’nin tutukluluğunun devamına ve diğer sanıkların adli kontrol şartlarının sürdürülmesine karar vererek davayı 23 Ocak tarihine erteledi. Heyet, nihai kararın 23 Ocak’ta verileceğini bildirdi.

Ne olmuştu?

Nizip Ağır Ceza Mahkemesi’nde 19 Temmuz 2024’te görülen karar duruşmasında, mühendis sanık Yılmaz Şahin Yurtyapan hakkında "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan 16 yıl 8 ay hapis cezası verilmiş; sanıklar Faik Ö., kardeşi Eyüp Ö. ve Nejdet A. hakkında ise delil yetersizliği nedeniyle beraat kararı çıkarılmıştı.

Gaziantep Bölge Adliye Mahkemesi 16. Ceza Dairesi, yerel mahkemenin kararını inceledi. Nizip Cumhuriyet Başsavcılığı ile tarafların itirazı üzerine daire, yerel mahkeme kararını bozdu. Kararda, beraat kararı verilen sanıklar Faik Ö. ve kardeşi Eyüp Ö. hakkında "kolon kesilmesi" iddiasıyla yeni bir iddianame hazırlandığı ve olayın bir bütün olarak değerlendirilmesi gerektiği belirtildi. Daire, "Tüm dosyaların birleştirilmesine karar verilerek, tüm delillerin birlikte tartışılması hakkaniyetli bir yargılama için gerekli olmakla birlikte yerel mahkemece verilen hükmün bozulmasına karar verilmiştir" ifadelerine yer verdi.

