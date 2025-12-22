DOLAR
Germencik'te Kasten Öldürme Zanlısı H.V. Yakalandı — 21 Yıl Hapis

Germencik'te jandarma ekipleri, hakkında 21 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan H.V. (28)'yi 22 Aralık 2025'te Hıdırbeyli Mahallesi'nde yakalayıp tutukladı.

Yayın Tarihi: 22.12.2025 17:17
Güncelleme Tarihi: 22.12.2025 17:17
Aydın’ın Germencik ilçesinde, hakkında kasten öldürme suçundan 21 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs, jandarma ekipleri tarafından yakalandı.

Olayla ilgili yürütülen çalışmayı Aydın İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı Germencik İlçe Jandarma Komutanlığı ve JASAT ekipleri sürdürdü. Ekiplerin gerçekleştirdiği operasyonda, 22 Aralık 2025 tarihinde H.V. (28) isimli şahıs Hıdırbeyli Mahallesinde yakalandı.

Yakalanan şahıs, gerekli işlemlerin ardından adli mercilere sevk edildi, tutuklandı ve ceza infaz kurumuna teslim edildi.

Yazar
EDİTÖR

Gizem Polat

2 yıllık deneyimli (Junior). Gece boyunca sosyal medyada viral olan videoları, yurt dışındaki (ABD saat dilimi) gelişmeleri takip eder ve sabah gündemi için taslaklar hazırlar.

