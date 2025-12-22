Germencik'te Kasten Öldürme Zanlısı H.V. Yakalandı — 21 Yıl Hapis

Germencik'te Kasten Öldürme Zanlısı H.V. Yakalandı
Jandarma operasyonunda 21 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan şüpheli tutuklandı
Aydın’ın Germencik ilçesinde, hakkında kasten öldürme suçundan 21 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs, jandarma ekipleri tarafından yakalandı.
Olayla ilgili yürütülen çalışmayı Aydın İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı Germencik İlçe Jandarma Komutanlığı ve JASAT ekipleri sürdürdü. Ekiplerin gerçekleştirdiği operasyonda, 22 Aralık 2025 tarihinde H.V. (28) isimli şahıs Hıdırbeyli Mahallesinde yakalandı.
Yakalanan şahıs, gerekli işlemlerin ardından adli mercilere sevk edildi, tutuklandı ve ceza infaz kurumuna teslim edildi.
