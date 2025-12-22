DOLAR
Germencik'te Otoyol Kontrolünde 40 Tablet Uyuşturucu Ele Geçirildi; Ehliyete 5 Yıl El Konuldu

Aydın Germencik'te otoyol kontrolünde durdurulan araçta 40 tablet uyuşturucu bulundu; sürücü D.D.'nin ehliyetine 5 yıl el konuldu, soruşturma sürüyor.

Yayın Tarihi: 22.12.2025 17:40
Güncelleme Tarihi: 22.12.2025 17:40
Germencik'te Otoyol Kontrolünde 40 Tablet Uyuşturucu Ele Geçirildi; Ehliyete 5 Yıl El Konuldu

Germencik'te otoyol kontrolünde uyuşturucu operasyonu

Aydın’ın Germencik ilçesinde gerçekleştirilen yol kontrolünde, jandarma ekipleri tarafından durdurulan araçta yapılan aramada 40 tablet uyuşturucu ve uyarıcı madde ele geçirildi. Olayla ilgili olarak sürücü hakkında idari işlem başlatıldı.

Operasyonun detayları

Edinilen bilgiye göre, Hıdırbeyli Otoyol Jandarma Karakol Komutanlığı ile Narkotik Şube Müdürlüğü ekipleri, İzmir-Aydın Otoyolu Germencik gişelerinde yaptıkları yol kontrolü sırasında durdukları bir araçta arama yaptı. Yapılan aramada araç içinde bulunan 40 tablete el konuldu.

Araç sürücüsü D.D. (20) hakkında idari işlem uygulanırken, sürücü belgesine 5 yıl süreyle el konuldu.

Soruşturma devam ediyor

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. Yetkililer, bölgedeki kontrollerin vatandaşların huzur ve güvenliğini sağlamak amacıyla aralıksız devam edeceğini bildirdi.

