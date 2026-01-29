Göçmen Kaçakçılığı Operasyonu: 171 Yakalandı, 59 Tutuklama

Bakan Yerlikaya açıkladı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, jandarma birimlerince 26 ilde yürütülen göçmen kaçakçılığı operasyonlarında 171 kişinin yakalandığını, bunlardan 59'unun tutuklandığını bildirdi.

Yerlikaya sosyal medya paylaşımında operasyonlara ilişkin şu bilgileri verdi:

"Göçmen kaçakçılığı organizatörlerine geçit yok: 59 tutuklama. Jandarmamız tarafından 26 ilde son 2 haftadır devam eden operasyonlarımızda; 171 göçmen kaçakçılığı organizatörünü yakaladık, 59’u tutuklandı. 21’i hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. Diğerlerinin işlemleri devam ediyor. Jandarma Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti ile Mücadele Daire Başkanlığımız koordinesinde; Ağrı, Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bilecik, Çanakkale, Diyarbakır, Edirne, Gaziantep, Hatay, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Kars, Kayseri, Kırklareli, Kilis, Kocaeli, Muğla, Mersin, Sakarya, Sivas, Şanlıurfa, Tekirdağ ve Van’da İnsansız Hava Araçları (JİHA) ile havadan, İl Jandarma Komutanlıklarımız ve Jandarma Komando timlerimizce karadan yapılan çalışmalar sonucu düzenlenen operasyonlarımızda; 86 adet araç ile 8 adet bot ele geçirildi. Göç yönetiminin güvenlik boyutunu; düzensiz göç ve göçmen kaçakçılığı ile mücadele alanında hukuk devleti ilkeleri ve insan haklarına riayet temelinde yürütülen etkin çalışmalar oluşturmaktadır. Bu kapsamda üstün teknolojilerden ve gelişmiş izleme-denetim sistemlerinden yararlanılarak yasa dışı göç yollarını teşvik eden ve organize eden yapılara karşı hem sahada hem de hukuki zeminde güçlü ve caydırıcı mekanizmalar işletilmektedir. Emeği geçenleri tebrik ediyorum."

Yerlikaya ayrıca operasyonlarda 21 kişi hakkında adli kontrol hükümlerinin uygulandığını ve ekiplerin ele geçirdiği 86 araç ile 8 botu vurguladı. Soruşturma ve işlemlerin devam ettiği belirtildi.

Göçmen kaçakçılığına yönelik operasyonlar sürüyor: 171 kişi yakalandı, 59'u tutuklandı