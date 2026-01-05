DOLAR
Haluk Şentürk gözaltına alındı — Uyuşturucu soruşturması

Ünlüler menajeri Haluk Şentürk, yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alındı; resmi açıklama bekleniyor.

Yayın Tarihi: 05.01.2026 16:46
Güncelleme Tarihi: 05.01.2026 16:46
Haluk Şentürk gözaltına alındı — Uyuşturucu soruşturması

Haluk Şentürk gözaltına alındı — Uyuşturucu soruşturması

Ünlüler menajeri hakkında yürütülen soruşturmada gelişme

Haluk Şentürk, ünlülerin menajeri olarak biliniyor ve uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alındı.

Soruşturmayı yürüten yetkililerden henüz resmi bir açıklama gelmedi; konuyla ilgili detaylar netleşmeyi bekliyor.

Şentürk'ün mesleki kimliği ve bağlantıları olayın kamuoyunda geniş yankı bulmasına neden oldu. Gelişmeler oldukça yeni bilgiler kamuoyuyla paylaşılacak.

Ünlülerin menajeri olarak bilinen Haluk Şentürk, uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına...

Ünlülerin menajeri olarak bilinen Haluk Şentürk, uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alındı

Yazar
EDİTÖR

Selin Karaca

2 yıllık parlamento muhabirliği deneyimi var. Ankara kulislerine hakim, meclis gündemini ve parti genel merkezlerindeki hareketliliği anlık olarak sisteme giren kıdemli bir editör. Resmi dil ve protokol haberciliği konusunda uzmandır.

