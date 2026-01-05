Haluk Şentürk gözaltına alındı — Uyuşturucu soruşturması

Ünlüler menajeri hakkında yürütülen soruşturmada gelişme

Haluk Şentürk, ünlülerin menajeri olarak biliniyor ve uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alındı.

Soruşturmayı yürüten yetkililerden henüz resmi bir açıklama gelmedi; konuyla ilgili detaylar netleşmeyi bekliyor.

Şentürk'ün mesleki kimliği ve bağlantıları olayın kamuoyunda geniş yankı bulmasına neden oldu. Gelişmeler oldukça yeni bilgiler kamuoyuyla paylaşılacak.

