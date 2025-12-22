Hatay'da Seyir Halindeki Otomobil Alev Aldı

Dörtyol Çaylı Caddesi'nde akşam saatlerinde meydana geldi

Hatay’ın Dörtyol ilçesi Çaylı Caddesi üzerinde akşam saatlerinde seyir halinde ilerleyen bir otomobilin motor kısmından dumanlar yükseldi.

Sürücü dumanları fark ederek aracı yol kenarına çekti ve durumu yetkililere bildirdi. Kısa süre sonra alevlere teslim olan araç çevrede paniğe neden oldu.

Olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek alevleri kontrol altına aldı ve söndürdü.

Yangında 31 AJP 994 plakalı otomobilde yoğun maddi hasar meydana geldi.

