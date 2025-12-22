Antakya'da Metruk Bina Yangını Hızlı Müdahaleyle Kontrol Altına Alındı

Antakya'da Metruk Bina Yangını Kontrol Altına Alındı
Hatay'da Çıkan Yangına İtfaiyenin Hızlı Müdahalesi
Hatay'da metruk binada çıkan yangın, çevreye sıçramadan kontrol altına alındı.
Yangın, Antakya ilçesi Kardeşler Mahallesi'nde bulunan metruk binada meydana geldi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin hızlı müdahalesi sayesinde yangın, büyümeden kısa sürede kontrol altına alındı ve çevreye sıçramadı.
