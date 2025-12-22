DOLAR
42,81 -0,03%
EURO
50,24 -0,14%
ALTIN
6.074,08 -1,7%
BITCOIN
3.828.961,04 -1,34%

Antakya'da Metruk Bina Yangını Hızlı Müdahaleyle Kontrol Altına Alındı

Antakya Kardeşler Mahallesi'ndeki metruk binada çıkan yangın, itfaiyenin hızlı müdahalesiyle büyümeden kontrol altına alındı.

Yayın Tarihi: 22.12.2025 10:57
Güncelleme Tarihi: 22.12.2025 11:01
Antakya'da Metruk Bina Yangını Hızlı Müdahaleyle Kontrol Altına Alındı

Antakya'da Metruk Bina Yangını Kontrol Altına Alındı

Hatay'da Çıkan Yangına İtfaiyenin Hızlı Müdahalesi

Hatay'da metruk binada çıkan yangın, çevreye sıçramadan kontrol altına alındı.

Yangın, Antakya ilçesi Kardeşler Mahallesi'nde bulunan metruk binada meydana geldi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin hızlı müdahalesi sayesinde yangın, büyümeden kısa sürede kontrol altına alındı ve çevreye sıçramadı.

HATAY'DA METRUK BİNADA ÇIKAN YANGIN, ÇEVREYE SIÇRAMADAN KONTROL ALTINA ALINDI.

HATAY'DA METRUK BİNADA ÇIKAN YANGIN, ÇEVREYE SIÇRAMADAN KONTROL ALTINA ALINDI.

HATAY'DA METRUK BİNADA ÇIKAN YANGIN, ÇEVREYE SIÇRAMADAN KONTROL ALTINA ALINDI.

Yazar
EDİTÖR

Burak Çelik

3 yıllık deneyime sahip, yeni nesil bir editör. Akdeniz bölgesi, turizm sektörü ve orman yangınları gibi kriz anlarında saha tecrübesi yüksek. Hızlı içerik girişi ve canlı blog yönetiminde yetenekli.

İLGİLİ HABERLER

ÖTV'siz Yerli Otomobil Geliyor: 25 Yaş Üstü Hurda Teşviki ve 3 Çocuk ÖTV Muafiyeti

Leyla Mizrahi Eşi Kim? 32 Yaşında Vefatının Ardından Merak Edilenler

2026 Ramazan Takvimi Belli Oldu: İlk Oruç 19 Şubat, Bayram 20-22 Mart

1 Ocak 2026: Marmaray, Başkentray, İZBAN Ücretsiz — İstanbul, Ankara, İzmir Kararı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Esenyurt'ta Alkollü Sürücü Park Halindeki Araca Çarpıp Takla Attı
2
Mersin Anamur'da 12 Yaşındaki Öğrenci Müdürü Vurdu — Kamera Kaydı
3
Niğde'de Kaçakçılık Operasyonu: 11 Gözaltı
4
Mardin Kızıltepe'de Durdurulan Araçta 51,60 Gram Esrar Ele Geçirildi
5
Avukata Adına 2 Milyar 650 Milyonluk Trafik Cezası Şoku
6
Şanlıurfa'da Yapay Zeka Destekli Denetimde 291 Kaçak Trafo Bulundu
7
Şanlıurfa Viranşehir’de Seyir Halindeki Araca Silahlı Saldırı: 1 Yaralı

2026 Ramazan Takvimi Belli Oldu: İlk Oruç 19 Şubat, Bayram 20-22 Mart

ÖTV'siz Yerli Otomobil Geliyor: 25 Yaş Üstü Hurda Teşviki ve 3 Çocuk ÖTV Muafiyeti

Cemal Özgörkey: Özgörkey Holding Başkanı ve Galatasaray'ın Eski Yöneticisi

Leyla Mizrahi Eşi Kim? 32 Yaşında Vefatının Ardından Merak Edilenler

Mehmet Ali Gül Tutuklandı: Operasyonda Ele Geçirilenler ve Detaylar

Cem Küçük: Sadettin Saran'dan Sonra O İsim Var — Uyuşturucu Operasyonu Genişliyor

1 Ocak 2026: Marmaray, Başkentray, İZBAN Ücretsiz — İstanbul, Ankara, İzmir Kararı

KPSS 60 ile EGM'ye 500 Sözleşmeli Personel: Başvuru Tarihleri ve Kontenjanlar

Emniyet Başkanlığı Geliyor: Polislere 12/36 Mesai Müjdesi

2026 Asgari Ücreti Açıklanma Tarihi: 2. Toplantıya İşçi Temsilcileri Katılmadı

Fatih Ürek’ten Kahreden Haber: 'Bitkisel Hayat' İddiası – Yoğun Bakımda

Cavitech Denizcilik'e 7 Milyar TL'lik Sahte Fatura Operasyonu