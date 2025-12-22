DOLAR
Karaman’da 2 bin 721 Sentetik Hap Ele Geçirildi: 4 Tutuklama

Karaman’da polis uygulamalarında 2 bin 721 sentetik hap, silah ve kaçak ürünler ele geçirildi; 4 kişi tutuklandı.

Yayın Tarihi: 22.12.2025 11:01
Güncelleme Tarihi: 22.12.2025 11:01
Operasyon ve denetim detayları

Karaman’da polis ekiplerinin kent merkezinde yürüttüğü asayiş uygulamaları aralıksız sürdü. Karaman Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince son 1 haftada gerçekleştirilen uygulamalarda, toplam 2 bin 727 kişi sorgulandı.

Denetimler sırasında çeşitli suçlardan aranan 4 kişi yakalanarak tutuklandı. Trafik kontrollerinde ise alkollü araç kullanan 7 kişi, ehliyetsiz veya yetersiz ehliyeti olan 24 kişi ile kamunun huzur ve düzenini bozacak şekilde araç kullanan 20 kişi hakkında cezai işlem uygulandı. Ayrıca 40 araç trafikten men edilirken, 9 sürücünün ehliyetine el konuldu.

Ele geçirilenler

Asayiş ve narkotik uygulamalarında ele geçirilenler arasında 7 adet ruhsatsız tüfek, 1 adet havalı tabanca, 8 adet kesici-delici alet, 2 bin 721 adet sentetik hap, 400 paket gümrük kaçağı sigara, 90 litre etil alkol, 88 gram metamfetamin, 15 gram bonzai ve 4 gram bonzai hammaddesi yer aldı.

Emniyetten yapılan açıklamada, huzur ve güven ortamının sağlanması amacıyla denetim ve uygulamaların kararlı ve kesintisiz şekilde devam edeceği kaydedildi.

