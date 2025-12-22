DOLAR
Hatay'da Seyir Halindeki Tır Alev Aldı, Kullanılamaz Hale Geldi

Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde gece saatlerinde seyir halindeki tır alevlere teslim oldu; itfaiye müdahalesiyle yangın söndürüldü, can kaybı yok, tır kullanılamaz hale geldi.

Yayın Tarihi: 22.12.2025 09:04
Güncelleme Tarihi: 22.12.2025 09:04
Hatay'da Seyir Halindeki Tır Alevlere Teslim Oldu

Gece saatlerinde Kırıkhan ilçesi Cumhuriyet Mahallesi çevre yolunda seyir halindeyken alevlere teslim olan tır, kısa sürede yanarak kullanılmaz hale geldi.

İtfaiye Hızla Müdahale Etti

Durumun 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine bölgeye sevk edilen Hatay Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Ekiplerin çalışmasıyla yangın söndürüldü.

Olayda can kaybı ve yaralanma yaşanmadı, ancak tır kullanılamaz hale geldi.

Yazar
EDİTÖR

Gizem Polat

2 yıllık deneyimli (Junior). Gece boyunca sosyal medyada viral olan videoları, yurt dışındaki (ABD saat dilimi) gelişmeleri takip eder ve sabah gündemi için taslaklar hazırlar.

