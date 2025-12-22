Hatay'da Seyir Halindeki Tır Alev Aldı, Kullanılamaz Hale Geldi

Hatay'da Seyir Halindeki Tır Alevlere Teslim Oldu

Gece saatlerinde Kırıkhan ilçesi Cumhuriyet Mahallesi çevre yolunda seyir halindeyken alevlere teslim olan tır, kısa sürede yanarak kullanılmaz hale geldi.

İtfaiye Hızla Müdahale Etti

Durumun 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine bölgeye sevk edilen Hatay Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Ekiplerin çalışmasıyla yangın söndürüldü.

Olayda can kaybı ve yaralanma yaşanmadı, ancak tır kullanılamaz hale geldi.

