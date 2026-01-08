Hatay'da Zincirleme Kaza: 2 Tır ve Traktör Çarpıştı, 1 Yaralı

Hatay Hassa'da Gaziantep-Hatay yolunda gece meydana gelen zincirleme kazada 2 tır ve traktör çarpıştı; tır sürücüsü Ahmet A. yaralandı, polis inceleme başlattı.

Yayın Tarihi: 08.01.2026 10:36
Güncelleme Tarihi: 08.01.2026 10:50
Hatay'da Zincirleme Kaza: 2 Tır ve Traktör Çarpıştı, 1 Yaralı

Hatay'da Zincirleme Trafik Kazası

Hassa, Gaziantep-Hatay Yolu — Gece Saatleri

Hatay'ın Hassa ilçesinde, Gaziantep-Hatay yolu üzerinde gece saatlerinde meydana gelen zincirleme kazada 2 tır ve bir traktör karıştı.

Kaza, Muhammet K. idaresindeki traktör ile Ahmet A. idaresindeki tır ve Ahmet A. idaresindeki tırın çarpışması sonucu gerçekleşti.

Tır sürücüsü Ahmet A. kazada yaralandı. Yaralı sürücü, olay yerine gelen sağlık ekiplerince hastaneye sevk edildi.

Trafiğe engel olan araçlar bir süre sonra bulundukları yerden çekildi.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

Yazar
EDİTÖR

Zeynep Ateş

8 yıldır bölge haberciliği yapıyor. Doğu ve Güneydoğu Anadolu'daki gelişmeleri yerinden bildiriyor. Yerel kaynakları güçlü, teyit mekanizmasını titizlikle işleten deneyimli bir gazeteci.

