Hatay'da Zincirleme Kaza: 2 Tır ve Traktör Çarpıştı, 1 Yaralı

Hatay'da Zincirleme Trafik Kazası
Hassa, Gaziantep-Hatay Yolu — Gece Saatleri
Hatay'ın Hassa ilçesinde, Gaziantep-Hatay yolu üzerinde gece saatlerinde meydana gelen zincirleme kazada 2 tır ve bir traktör karıştı.
Kaza, Muhammet K. idaresindeki traktör ile Ahmet A. idaresindeki tır ve Ahmet A. idaresindeki tırın çarpışması sonucu gerçekleşti.
Tır sürücüsü Ahmet A. kazada yaralandı. Yaralı sürücü, olay yerine gelen sağlık ekiplerince hastaneye sevk edildi.
Trafiğe engel olan araçlar bir süre sonra bulundukları yerden çekildi.
Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.
HATAY’DA 2 TIR VE TRAKTÖRÜN KARIŞTIĞI ZİNCİRLEME TRAFİK KAZASINDA 1 SÜRÜCÜ YARALANDI.