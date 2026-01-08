Ankara'da hafriyat kamyonunun altında kalan kadın hayatını kaybetti

Mamak’ta 63 yaşındaki Y.D., yere düşen cüzdanını almak isterken hafriyat kamyonunun altında kalarak hayatını kaybetti; sürücü gözaltında, kaza anı kamerada.

Yayın Tarihi: 08.01.2026 19:26
Güncelleme Tarihi: 08.01.2026 19:26
Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı

Kaza, Mamak ilçesi Yeni Bayındır Mahallesi Mavi Göl Caddesi'nde meydana geldi.

Alınan bilgilere göre, 63 yaşındaki Y.D. yere düşürdüğü cüzdanını almak istediği sırada 06 FMY 269 plakalı hafriyat kamyonu kadına çarptı. Kamyonun altında kalarak yaklaşık 6 metre sürüklenen kadın ağır yaralandı.

Hastaneye sevk edilen kadının yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybettiği öğrenildi.

Kazaya ilişkin olarak kamyon şoförü gözaltına alındı.

Kaza anı ve yaşananlar güvenlik kameralarına yansıdı.

Yazar
EDİTÖR

Burak Çelik

3 yıllık deneyime sahip, yeni nesil bir editör. Akdeniz bölgesi, turizm sektörü ve orman yangınları gibi kriz anlarında saha tecrübesi yüksek. Hızlı içerik girişi ve canlı blog yönetiminde yetenekli.

