Ankara'da hafriyat kamyonunun altında kalan kadın hayatını kaybetti
Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı
Kaza, Mamak ilçesi Yeni Bayındır Mahallesi Mavi Göl Caddesi'nde meydana geldi.
Alınan bilgilere göre, 63 yaşındaki Y.D. yere düşürdüğü cüzdanını almak istediği sırada 06 FMY 269 plakalı hafriyat kamyonu kadına çarptı. Kamyonun altında kalarak yaklaşık 6 metre sürüklenen kadın ağır yaralandı.
Hastaneye sevk edilen kadının yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybettiği öğrenildi.
Kazaya ilişkin olarak kamyon şoförü gözaltına alındı.
Kaza anı ve yaşananlar güvenlik kameralarına yansıdı.
Hafriyat kamyonunun üzerinden geçtiği kadın hayatını kaybetti