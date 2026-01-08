Bursa İstanbul Otobanı'nda Fırtına Tırı Devrdi: Sürücü Hafif Yaralı

Bursa İstanbul Otobanı'nda fırtına tırı devirdi

Bursa İstanbul otobanında etkili olan fırtına, Orhangazi Gebze arasındaki bir viyadükte ilerleyen bir tırı devirdi. Kaza sonucu tır sürücüsü, direksiyonda bulunduğu sırada meydana gelen olaydan hafif yaralı olarak kurtuldu.

Kabinden çıkış anı ve diğer sürücülerin müdahalesi

Kazanın ardından yardıma koşan diğer sürücüler, kazazedenin yürüyerek ve hafif yaralı olduğunu görünce rahat bir nefes aldı. Devrilen aracın kabinden çıkma anı kameraya yansıdı, görüntüler olayın şiddetini gözler önüne serdi.

Olay yerinde ilk müdahaleler yapıldı ve yetkililer kazayla ilgili soruşturma başlattı. Bölgedeki trafik ise otobanda tek şeritten kontrollü olarak veriliyor, sürücülerden dikkatli olmaları istendi.

BURSA İSTANBUL OTOBANINDA FIRTINA VİYADÜKTEN GEÇEN BİR TIRI DEVİRDİ. TIR SÜRÜCÜSÜ KAZAYI HAFİF YARALI OLARAK ATLATTI. DİĞER SÜRÜCÜLERİN YARDIMINA KOŞTUĞU TIR SÜRÜCÜSÜNÜN DEVRİLEN ARACININ KABİNİNDEN ÇIKMA ANI KAMERAYA YANSIDI.