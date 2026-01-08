Bursa İstanbul Otobanı'nda Fırtına Tırı Devrdi: Sürücü Hafif Yaralı

Bursa-İstanbul otobanında fırtına nedeniyle Orhangazi-Gebze viyadüğünde tır devrildi; sürücü hafif yaralı kurtuldu, kabinden çıkış anı kamerada.

Yayın Tarihi: 08.01.2026 14:23
Güncelleme Tarihi: 08.01.2026 14:37
Bursa İstanbul Otobanı'nda Fırtına Tırı Devrdi: Sürücü Hafif Yaralı

Bursa İstanbul Otobanı'nda fırtına tırı devirdi

Bursa İstanbul otobanında etkili olan fırtına, Orhangazi Gebze arasındaki bir viyadükte ilerleyen bir tırı devirdi. Kaza sonucu tır sürücüsü, direksiyonda bulunduğu sırada meydana gelen olaydan hafif yaralı olarak kurtuldu.

Kabinden çıkış anı ve diğer sürücülerin müdahalesi

Kazanın ardından yardıma koşan diğer sürücüler, kazazedenin yürüyerek ve hafif yaralı olduğunu görünce rahat bir nefes aldı. Devrilen aracın kabinden çıkma anı kameraya yansıdı, görüntüler olayın şiddetini gözler önüne serdi.

Olay yerinde ilk müdahaleler yapıldı ve yetkililer kazayla ilgili soruşturma başlattı. Bölgedeki trafik ise otobanda tek şeritten kontrollü olarak veriliyor, sürücülerden dikkatli olmaları istendi.

Yazar
EDİTÖR

Sinan Bekiroğlu

6 yıllık deneyimli "Shift Şefi". Gece vardiyasında sitenin manşet yönetiminden sorumludur. Olası bir deprem, kaza veya ani gelişmede tüm ekibi koordine edene kadar gemiyi yüzdürür.

