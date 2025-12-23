İstanbul'da motosikletli çeteye operasyon: 8 gözaltı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce, yeni nesil motosikletli sokak çetelerine yönelik yürütülen soruşturmada bu sabah düzenlenen eş zamanlı operasyonda 8 şüpheli gözaltına alındı.

Soruşturmada, 3 Aralık ve 6 Aralık tarihlerinde Beylikdüzü'nde bazı iş yerlerine düzenlenen silahlı saldırılar; 7 Aralık'ta Avcılar'da bir iş yeri ile aynı gün Sarıyer'de iki araca yapılan saldırıların failleri ve bağlantılarının tek tek tespit edildiği belirtildi. Teknik ve fiziki takibin ardından operasyon başlatıldı.

Gözaltılar ve ele geçirilenler

Operasyonda yakalanan şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda 2 adet ruhsatsız tabanca, bu silahlara ait 26 mermi, 450 gram uyuşturucu madde ve 1 adet hassas terazi ele geçirildi. Gözaltına alınanlar sorgulanmak üzere Organize Suçlarla Mücadele Şubesi'ne götürüldü ve işlemlerinin devam ettiği bildirildi.

Güvenlik kamerası görüntüleri

Olaylara ilişkin bazı iş yerlerine gerçekleştirilen silahlı saldırı anları güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntüler, soruşturmanın önemli delilleri arasında yer alıyor.

