İstanbul'da Sahte 150 Bin Avro Operasyonu: Esenyurt'ta 1 Gözaltı

Esenyurt Sultaniye Mahallesi'nde düzenlenen operasyonda 150 bin avro sahte para ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı; paralarda 'geçersiz' ibaresi bulundu.

Yayın Tarihi: 19.12.2025 12:12
Güncelleme Tarihi: 19.12.2025 12:12
İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sahte dövizin dolaştığına ilişkin ihbar üzerine çalışma başlattı.

Operasyon Detayları

Parada sahtecilik faaliyetlerinin önlenmesine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında Esenyurt ilçesinde bir adres yakın takibe alındı. Sultaniye Mahallesi'nde bulunan söz konusu adreste sahte paraların olduğu tespit edildi. Belirlenen adres ve çevresinde gerekli güvenlik önlemleri alınarak operasyon düzenlendi.

Yapılan baskında bir kişi yakalanarak gözaltına alındı. Aramalarda 150 bin avro tutarında sahte para ele geçirildi.

İnceleme ve Soruşturma

Ele geçirilen paralara yönelik yapılan incelemelerde mikro düzeyde 'geçersiz' ibaresinin olduğu belirlendi. Yakalanan şüpheli hakkında tahkikat işlemleri devam ediyor.

YAPILAN ARAMALARDA 150 BİN AVRO SAHTE PARA ELE GEÇİRİLDİ.

Yazar
EDİTÖR

Zeynep Ateş

8 yıldır bölge haberciliği yapıyor. Doğu ve Güneydoğu Anadolu'daki gelişmeleri yerinden bildiriyor. Yerel kaynakları güçlü, teyit mekanizmasını titizlikle işleten deneyimli bir gazeteci.

