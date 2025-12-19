İstanbul'da Sahte 150 Bin Avro Operasyonu: Esenyurt'ta 1 Gözaltı

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sahte dövizin dolaştığına ilişkin ihbar üzerine çalışma başlattı.

Operasyon Detayları

Parada sahtecilik faaliyetlerinin önlenmesine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında Esenyurt ilçesinde bir adres yakın takibe alındı. Sultaniye Mahallesi'nde bulunan söz konusu adreste sahte paraların olduğu tespit edildi. Belirlenen adres ve çevresinde gerekli güvenlik önlemleri alınarak operasyon düzenlendi.

Yapılan baskında bir kişi yakalanarak gözaltına alındı. Aramalarda 150 bin avro tutarında sahte para ele geçirildi.

İnceleme ve Soruşturma

Ele geçirilen paralara yönelik yapılan incelemelerde mikro düzeyde 'geçersiz' ibaresinin olduğu belirlendi. Yakalanan şüpheli hakkında tahkikat işlemleri devam ediyor.

