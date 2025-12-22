Kırıkkale'de 3 Üniversite Öğrencisi Tavuk Şüphesiyle Zehirlendi

Kırıkkale'de 3 öğrenci tavuk şüphesiyle zehirlendi

Kırıkkale’nin Yahşihan ilçesinde, özel bir işletmeden satın aldıkları tavuğu tükettikten sonra rahatsızlanan üç üniversite öğrencisi hastaneye başvurdu.

Olayın detayları

Edinilen bilgiye göre, dün akşam saatlerinde Yahşihan ilçesinde faaliyet gösteren özel bir işletmeden satın alınan tavuğu tüketen R.D. (21), B.S. (21) ve S.B. (21) bir süre sonra mide bulantısı, kusma ve halsizlik şikâyetleri yaşamaya başladı.

Şikâyetlerin artması üzerine öğrenciler, durumlarını 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen ambulanslarla öğrenciler hastaneye kaldırıldı.

Müdahale ve son durum

Acil serviste yapılan ilk müdahalelerin ardından öğrenciler gıda zehirlenmesi şüphesiyle müşahede altına alındı. Sağlık durumlarının iyi olduğu belirtilen öğrencilerin tedavileri tamamlanarak taburcu edildi.

Olayla ilgili olarak adli işlem başlatıldı.

KIRIKKALE YÜKSEK İHTİSAS HASTANESİ ACİL SERVİS