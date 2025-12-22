DOLAR
Mersin'de Suçla Mücadele: 15-21 Aralık'ta 860 Yakalama

Vali Atilla Toros başkanlığında yapılan toplantıda 15-21 Aralık verileri paylaşıldı: 860 yakalama, 126.230 araç kontrolü, düzensiz göç işleminde 6 yabancı gönderildi.

Yayın Tarihi: 22.12.2025 17:36
Güncelleme Tarihi: 22.12.2025 17:36
Mersin'de Suçla Mücadele Kararlılıkla Sürüyor

Vali Atilla Toros başkanlığında güvenlik değerlendirmesi

Mersin Valisi Atilla Toros başkanlığında gerçekleştirilen Güvenlik ve Asayiş Değerlendirme Toplantısı ile il genelindeki güvenlik ve asayiş çalışmaları masaya yatırıldı. Toplantıda yürütülen çalışmalar, alınan tedbirler ve gerçekleştirilen operasyonlar detaylarıyla ele alındı.

Toplantıda ele alınan başlıklar

Görüşmelerde, Mersin'in huzur ve güvenliğinin sağlanması amacıyla emniyet, jandarma ve sahil güvenlik birimlerinin gece gündüz hizmette olduğu vurgulandı. İl genelinde koordinasyonun güçlendirilmesi ve suçla etkin mücadelenin sürdürülmesi kararlılığı yinelendi.

Operasyon ve denetim verileri (15-21 Aralık)

Toplantıda paylaşılan veriler arasında, 15-21 Aralık tarihleri arasında yürütülen operasyonlar sonucu, çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve aranan şahıslara yönelik operasyonlarda toplam 860 kişi yakalanarak adli mercilere teslim edildiği yer aldı.

Trafik denetimleri kapsamında 126.230 araç kontrol edilirken, 1.616 araç trafikten men edildi ve 1.069 ticari taksi denetimden geçirildi.

"Düzensiz Göç ile Mücadeleye Yönelik Huzur Uygulaması" çerçevesinde yapılan kontrollerde 1.521 kişinin kimlik kontrolü yapıldı; bu kapsamda 6 yabancı uyruklu şahıs Düzensiz Göçmen Ön Kabul ve Sevk Merkezine gönderildi.

Yetkililer, il genelinde huzur ve güven ortamının korunması amacıyla denetim ve uygulamaların kararlılıkla sürdürüleceğini bildirdi.

Yazar
EDİTÖR

Mert Yılmazer

7 yıllık deneyime sahip. Özellikle İstanbul'daki adliye ve polis haberleri konusunda uzmanlaşmış, sıcak haber takibinde hızlı reaksiyon gösteren orta kıdemli editör. Şehir haberciliği ve belediye gündemlerine hakimdir.

