Mersin'de Suçla Mücadele: 15-21 Aralık'ta 860 Yakalama

Mersin'de Suçla Mücadele Kararlılıkla Sürüyor

Vali Atilla Toros başkanlığında güvenlik değerlendirmesi

Mersin Valisi Atilla Toros başkanlığında gerçekleştirilen Güvenlik ve Asayiş Değerlendirme Toplantısı ile il genelindeki güvenlik ve asayiş çalışmaları masaya yatırıldı. Toplantıda yürütülen çalışmalar, alınan tedbirler ve gerçekleştirilen operasyonlar detaylarıyla ele alındı.

Toplantıda ele alınan başlıklar

Görüşmelerde, Mersin'in huzur ve güvenliğinin sağlanması amacıyla emniyet, jandarma ve sahil güvenlik birimlerinin gece gündüz hizmette olduğu vurgulandı. İl genelinde koordinasyonun güçlendirilmesi ve suçla etkin mücadelenin sürdürülmesi kararlılığı yinelendi.

Operasyon ve denetim verileri (15-21 Aralık)

Toplantıda paylaşılan veriler arasında, 15-21 Aralık tarihleri arasında yürütülen operasyonlar sonucu, çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve aranan şahıslara yönelik operasyonlarda toplam 860 kişi yakalanarak adli mercilere teslim edildiği yer aldı.

Trafik denetimleri kapsamında 126.230 araç kontrol edilirken, 1.616 araç trafikten men edildi ve 1.069 ticari taksi denetimden geçirildi.

"Düzensiz Göç ile Mücadeleye Yönelik Huzur Uygulaması" çerçevesinde yapılan kontrollerde 1.521 kişinin kimlik kontrolü yapıldı; bu kapsamda 6 yabancı uyruklu şahıs Düzensiz Göçmen Ön Kabul ve Sevk Merkezine gönderildi.

Yetkililer, il genelinde huzur ve güven ortamının korunması amacıyla denetim ve uygulamaların kararlılıkla sürdürüleceğini bildirdi.

MERSİN VALİSİ ATİLLA TOROS BAŞKANLIĞINDA, İL GENELİNDE GÜVENLİK VE ASAYİŞ KONULARININ ELE ALINDIĞI GÜVENLİK VE ASAYİŞ DEĞERLENDİRME TOPLANTISI GERÇEKLEŞTİRİLDİ.