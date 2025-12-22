Çanakkale Gelibolu'da Tıra Çarpan Otomobilin Sürücüsü Hayatını Kaybetti

Kaza Detayları

Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde, Kavakköy ile Yülüce arasındaki otoyolda meydana gelen kazada bir otomobil tıra arkadan çarptı.

Kaza, otoyolda saat 13.30 sıralarında gerçekleşti. Ercan Uzundirek (31) idaresindeki otomobil kontrolden çıkarak önde seyreden tıra arkadan çarptı.

Kazayı gören diğer sürücüler durumu jandarma ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Ercan Uzundirek'in olay yerinde hayatını kaybettiğini tespit etti.

Jandarma ekipleri kazayla ilgili soruşturma ve inceleme başlattı.

