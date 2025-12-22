DOLAR
42,81 -0,02%
EURO
50,34 -0,35%
ALTIN
6.087,46 -1,92%
BITCOIN
3.848.907,1 -1,88%

Çanakkale Gelibolu'da Tıra Çarpan Otomobilin Sürücüsü Hayatını Kaybetti

Gelibolu Kavakköy–Yülüce otoyolunda tıra arkadan çarpan otomobilin sürücüsü Ercan Uzundirek (31) olay yerinde yaşamını yitirdi; jandarma inceleme başlattı.

Yayın Tarihi: 22.12.2025 16:43
Güncelleme Tarihi: 22.12.2025 16:43
Çanakkale Gelibolu'da Tıra Çarpan Otomobilin Sürücüsü Hayatını Kaybetti

Çanakkale Gelibolu'da Tıra Çarpan Otomobilin Sürücüsü Hayatını Kaybetti

Kaza Detayları

Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde, Kavakköy ile Yülüce arasındaki otoyolda meydana gelen kazada bir otomobil tıra arkadan çarptı.

Kaza, otoyolda saat 13.30 sıralarında gerçekleşti. Ercan Uzundirek (31) idaresindeki otomobil kontrolden çıkarak önde seyreden tıra arkadan çarptı.

Kazayı gören diğer sürücüler durumu jandarma ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Ercan Uzundirek'in olay yerinde hayatını kaybettiğini tespit etti.

Jandarma ekipleri kazayla ilgili soruşturma ve inceleme başlattı.

ÇANAKKALE’NİN GELİBOLU İLÇESİNDE OTOMOBİLİ İLE TIRA ARKADAN ÇARPAN SÜRÜCÜ ERCAN UZUNDİREK (31)...

ÇANAKKALE’NİN GELİBOLU İLÇESİNDE OTOMOBİLİ İLE TIRA ARKADAN ÇARPAN SÜRÜCÜ ERCAN UZUNDİREK (31) HAYATINI KAYBETTİ.

Yazar
EDİTÖR

Selin Karaca

2 yıllık parlamento muhabirliği deneyimi var. Ankara kulislerine hakim, meclis gündemini ve parti genel merkezlerindeki hareketliliği anlık olarak sisteme giren kıdemli bir editör. Resmi dil ve protokol haberciliği konusunda uzmandır.

İLGİLİ HABERLER

Cem Küçük: Sadettin Saran'dan Sonra O İsim Var — Uyuşturucu Operasyonu Genişliyor

2026 Ramazan Takvimi Belli Oldu: İlk Oruç 19 Şubat, Bayram 20-22 Mart

ÖTV'siz Yerli Otomobil Geliyor: 25 Yaş Üstü Hurda Teşviki ve 3 Çocuk ÖTV Muafiyeti

İmalata 3.500 TL Destek: İşverene Aylık Nakit Teşviki Başlıyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Çanakkale Gelibolu'da Tıra Çarpan Otomobilin Sürücüsü Hayatını Kaybetti
2
Manisa Kula'da Kontrolden Çıkan Otomobil Refüje Çarptı: 1 Ölü, 1 Yaralı
3
Bolu'da Uyuşturucu Operasyonu: 1,32 Gram Kokain Ele Geçirildi
4
Bursa İnegöl'de Mobilya Fabrikasında Suntalar Devrildi: İşçi Yaralandı
5
Şırnak’ta Narkotik ve Kaçakçılık Operasyonu: 4 Tutuklama
6
Bakırköy'de silahlı saldırı: 1 ölü, 12 şüpheli adliyeye sevk edildi
7
Ümraniye'de Emlakçı S.A. (31) Öldürüldü: 3 Şüpheli Yakalandı

TOKİ İstanbul'da 15 Bin Kiralık Sosyal Konut: Kiralar Yarıya İniyor

İmalata 3.500 TL Destek: İşverene Aylık Nakit Teşviki Başlıyor

James Cameron Son Noktayı Koydu: Avatar 4 Vizyon Tarihi 21 Aralık 2029

2026 Ramazan Takvimi Belli Oldu: İlk Oruç 19 Şubat, Bayram 20-22 Mart

ÖTV'siz Yerli Otomobil Geliyor: 25 Yaş Üstü Hurda Teşviki ve 3 Çocuk ÖTV Muafiyeti

Cemal Özgörkey: Özgörkey Holding Başkanı ve Galatasaray'ın Eski Yöneticisi

Leyla Mizrahi Eşi Kim? 32 Yaşında Vefatının Ardından Merak Edilenler

Mehmet Ali Gül Tutuklandı: Operasyonda Ele Geçirilenler ve Detaylar

Cem Küçük: Sadettin Saran'dan Sonra O İsim Var — Uyuşturucu Operasyonu Genişliyor

1 Ocak 2026: Marmaray, Başkentray, İZBAN Ücretsiz — İstanbul, Ankara, İzmir Kararı

KPSS 60 ile EGM'ye 500 Sözleşmeli Personel: Başvuru Tarihleri ve Kontenjanlar

Emniyet Başkanlığı Geliyor: Polislere 12/36 Mesai Müjdesi