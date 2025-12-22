DOLAR
Kırıkkale'de kadın cinayeti davasında mütalaa: Sanıklara ağırlaştırılmış müebbet talebi

Sevgi Gülden Yalçıner davasında savcı, tutuklu sanıklar için ağırlaştırılmış müebbet hapis istedi; mahkeme tutukluluk halini sürdürdü.

Yayın Tarihi: 22.12.2025 18:36
Güncelleme Tarihi: 22.12.2025 18:36
Kırıkkale'de kadın cinayeti davasında mütalaa: Sanıklara ağırlaştırılmış müebbet talebi

Kırıkkale'de kadın cinayeti davasında mütalaa: Sanıklara ağırlaştırılmış müebbet talebi

Kırıkkale 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen Sevgi Gülden Yalçıner davasında duruşma savcısı tutuklu sanıklar hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep etti. Mahkeme heyeti, sanıkların tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

Duruşmada kimler hazır bulundu

Duruşmada tutuksuz sanıklar olan maktulün kardeşi Y.G. ile D.U., G.F.G. ve H.U. ile taraf avukatları salonda hazır bulundu. Tutuklu sanıklardan kadının kardeşi Ş.G. ile K.U. ise SEGBİS aracılığıyla duruşmaya katıldı.

Savcının mütalaası

Cumhuriyet savcısı, esasa ilişkin mütalaasında tutuklu sanıklardan Ş.G. hakkında "iştirak hâlinde tasarlayarak akrabayı kasten öldürme", K.U. ile D.U. hakkında ise "iştirak halinde tasarlayarak kasten öldürme" suçlarından ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep etti. Savcı ayrıca bu sanıkların "konut dokunulmazlığının ihlali" ve "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçlarından da cezalandırılmasını istedi.

Tutuksuz sanıklar ve savunmalar

Tutuksuz sanıklardan Y.G. hakkında "suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme" suçundan ceza talep edilirken, G.F.G. ile H.U. hakkında beraat istendi. Sanıklar savunmalarında önceki beyanlarını yineleyerek beraat ve tahliye talebinde bulundu. Sanık avukatlarının savunma hazırlamak üzere süre istemesi üzerine mahkeme heyeti tutuklu sanıkların mevcut hallerinin devamına karar verdi. Duruşma 19 Ocak 2026 tarihine ertelendi.

Olayın geçmişi

Çelebi ilçesine bağlı Karaağıl köyünde yaşayan Sevgi Gülden Yalçıner’den 25 Eylül 2024 tarihinde haber alınamaması üzerine ailesi güvenlik birimlerine kayıp ihbarında bulundu. İhbar sonrasında jandarma ekipleri koordinesinde AFAD ve dalgıçların da katılımıyla köy çevresi ile Kızılırmak hattında geniş çaplı arama çalışması başlatıldı.

Yürütülen çalışmalar kapsamında Jandarma Arama Kurtarma (JAK) Timi tarafından 13 Ekim 2024 tarihinde Yalçıner’in cansız bedenine, Karakeçili ilçesi Çeşnigir Köprüsü yakınlarında Kızılırmak içerisinde ulaşıldı. İlk incelemelerde cesedin vücuduna tel örgü ve taş bağlanarak suya bırakıldığı belirlendi.

Soruşturma kapsamında Yalçıner’in kardeşleri Ş.G. ve Y.G. ile yeğeni G.F.G. ve K.U., H.U. ile D.U. gözaltına alındı. Şüphelilerden Ş.G., Y.G., K.U., H.U. ve D.U. tutuklanırken, G.F.G., D.U., Y.G. ve H.U. daha sonra adli kontrol şartıyla tahliye edildi.

Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, sanıklar Ş.G. ve Y.G. hakkında "tasarlayarak yakın akrabayı öldürmek", G.F.G., K.U. ve D.U. hakkında ise "tasarlayarak öldürmek" suçlarından ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep edildi. Hazırlanan iddianame Kırıkkale 1. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilerek yargılama süreci başlatıldı.

