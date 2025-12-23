İzmir Buca'da Halı Sahada Tekme-Tokat Kavga Kamerada

Halı saha kamerası kavgayı saniye saniye kaydetti

İzmir'in Buca ilçesinde dün akşam futbol oynamak için bir araya gelen iki takım arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. İddiaya göre bilinmeyen bir sebeple başlayan sözlü münakaşa, kısa sürede tekme-tokat bir kavgaya dönüştü.

Kavga sırasında oyuncular birbirine saldırırken, olayı ayırmaya çalışan bazı kişiler de darbe aldı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Kavgaya karışanlar, ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Olay anı, halı sahanın güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde tartışmanın kısa sürede büyümesi ve müdahale çabaları yer alıyor.

