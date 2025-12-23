DOLAR
42,83 -0,02%
EURO
50,68 -0,6%
ALTIN
6.173,04 -1,14%
BITCOIN
3.741.356,88 1,16%

İzmir Buca'da Halı Sahada Tekme-Tokat Kavga Kamerada

İzmir Buca'da dün akşam halı sahada çıkan tartışma kavgaya dönüştü; oyuncular tekme-tokat birbirine girdi, olay anları halı saha kamerasına yansıdı.

Yayın Tarihi: 23.12.2025 12:19
Güncelleme Tarihi: 23.12.2025 12:39
İzmir Buca'da Halı Sahada Tekme-Tokat Kavga Kamerada

İzmir Buca'da Halı Sahada Tekme-Tokat Kavga Kamerada

Halı saha kamerası kavgayı saniye saniye kaydetti

İzmir'in Buca ilçesinde dün akşam futbol oynamak için bir araya gelen iki takım arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. İddiaya göre bilinmeyen bir sebeple başlayan sözlü münakaşa, kısa sürede tekme-tokat bir kavgaya dönüştü.

Kavga sırasında oyuncular birbirine saldırırken, olayı ayırmaya çalışan bazı kişiler de darbe aldı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Kavgaya karışanlar, ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Olay anı, halı sahanın güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde tartışmanın kısa sürede büyümesi ve müdahale çabaları yer alıyor.

İZMİR'DE HALI SAHADA FUTBOL MAÇI OYNAYAN İKİ TAKIMIN OYUNCULARI TEKME-TOKAT BİRBİRLERİNE GİRDİ....

İZMİR'DE HALI SAHADA FUTBOL MAÇI OYNAYAN İKİ TAKIMIN OYUNCULARI TEKME-TOKAT BİRBİRLERİNE GİRDİ. KAVGA HALI SAHANIN KAMERASI TARAFINDAN GÖRÜNTÜLENDİ.

Yazar
EDİTÖR

Uğur Batmaz

4 yıllık deneyimli. Teknik SEO bilgisi yüksektir. Gece trafiğinin düşmemesi için eski içerikleri günceller, evergreen (ölümsüz) içerikler üretir ve sabah bültenlerini hazırlar.

İLGİLİ HABERLER

Mehmet Ali Gül Tutuklandı: Operasyonda Ele Geçirilenler ve Detaylar

Cemal Özgörkey: Özgörkey Holding Başkanı ve Galatasaray'ın Eski Yöneticisi

2026 Ramazan Takvimi Belli Oldu: İlk Oruç 19 Şubat, Bayram 20-22 Mart

Emniyet Başkanlığı Geliyor: Polislere 12/36 Mesai Müjdesi

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Çanakkale Gelibolu'da Tıra Çarpan Otomobilin Sürücüsü Hayatını Kaybetti
2
Samsun'da kantar denetiminde plakası kapalı 16 tıra 849 bin 679 TL ceza
3
Mekke'de Ring Otobüsü Türk Kafileye Çarptı — Abidin Dağköy Hayatını Kaybetti
4
Batman Sason'da Sobadan Kıvılcımlar Evi Küle Çevirdi
5
Kurbağa Adamlar Porsuk Çayı’nda: Kayıp Öğretmen Tuncay Arslan İçin 7 Günlük Arama
6
İzmir Buca'da Halı Sahada Tekme-Tokat Kavga Kamerada
7
Afyonkarahisar'da Refüje Devrilen Otomobilin Sürücüsü Yaralandı

TOKİ İstanbul'da 15 Bin Kiralık Sosyal Konut: Kiralar Yarıya İniyor

İmalata 3.500 TL Destek: İşverene Aylık Nakit Teşviki Başlıyor

James Cameron Son Noktayı Koydu: Avatar 4 Vizyon Tarihi 21 Aralık 2029

2026 Ramazan Takvimi Belli Oldu: İlk Oruç 19 Şubat, Bayram 20-22 Mart

ÖTV'siz Yerli Otomobil Geliyor: 25 Yaş Üstü Hurda Teşviki ve 3 Çocuk ÖTV Muafiyeti

Cemal Özgörkey: Özgörkey Holding Başkanı ve Galatasaray'ın Eski Yöneticisi

Leyla Mizrahi Eşi Kim? 32 Yaşında Vefatının Ardından Merak Edilenler

Mehmet Ali Gül Tutuklandı: Operasyonda Ele Geçirilenler ve Detaylar

Cem Küçük: Sadettin Saran'dan Sonra O İsim Var — Uyuşturucu Operasyonu Genişliyor

1 Ocak 2026: Marmaray, Başkentray, İZBAN Ücretsiz — İstanbul, Ankara, İzmir Kararı

KPSS 60 ile EGM'ye 500 Sözleşmeli Personel: Başvuru Tarihleri ve Kontenjanlar

Emniyet Başkanlığı Geliyor: Polislere 12/36 Mesai Müjdesi