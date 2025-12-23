İzmir Çeşme'de Sahil Güvenlik Operasyonu: 44 Göçmen Yakalandı, 18 Kurtarıldı

Operasyonun ayrıntıları

İzmir'in Çeşme ilçesi açıklarında Sahil Güvenlik ekiplerinin düzenlediği iki ayrı operasyonda, 44 düzensiz göçmen yakalandı; motor arızası nedeniyle denizde sürüklenen 18 göçmen ise kurtarıldı.

Günün ilk operasyonu 07.15 sıralarında gerçekleşti. TCSG-902 ve KB-86 botları, lastik bot içinde grup olduğu yönündeki ihbar üzerine hızla bölgeye ulaştı. Hareket halindeki lastik bot durdurularak içerisindeki 44 düzensiz göçmen yakalandı ve kıyıya çıkarıldı.

Aynı gün akşam saat 22.00'de Çeşme açıklarında bir lastik botun motor arızası nedeniyle sürüklendiği ihbarı üzerine KB-38 görevine gönderildi. Açık denizde mahsur kalan bottaki 18 düzensiz göçmen, Sahil Güvenlik ekiplerinin zamanında müdahalesiyle sağ salim kurtarıldı.

Kıyıya çıkarılan göçmenler, Sahil Güvenlik botlarında yapılan işlemlerin ardından sağlık kontrolünden geçirildi. İşlemleri tamamlanan kişiler daha sonra İzmir İl Göç İdaresi Müdürlüğü Geri Gönderme Merkezi'ne sevk edildi.

İZMİR’İN ÇEŞME İLÇESİ AÇIKLARINDA SAHİL GÜVENLİK EKİPLERİNCE GERÇEKLEŞTİRİLEN İKİ AYRI GÖREVDE, 44 DÜZENSİZ GÖÇMEN KISKIVRAK YAKALANIRKEN; MOTOR ARIZASI NEDENİYLE DENİZDE SÜRÜKLENEN 18 GÖÇMEN İSE EKİPLERİN ZAMANINDA MÜDAHALESİYLE KURTARILDI.