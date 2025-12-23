DOLAR
İzmir Çeşme'de Sahil Güvenlik Operasyonu: 44 Göçmen Yakalandı, 18 Kurtarıldı

Çeşme açıklarında iki ayrı Sahil Güvenlik operasyonunda 44 düzensiz göçmen yakalandı; motor arızasıyla sürüklenen 18 göçmen kurtarıldı.

Yayın Tarihi: 23.12.2025 12:13
Güncelleme Tarihi: 23.12.2025 12:13
İzmir Çeşme'de Sahil Güvenlik Operasyonu: 44 Göçmen Yakalandı, 18 Kurtarıldı

Operasyonun ayrıntıları

İzmir'in Çeşme ilçesi açıklarında Sahil Güvenlik ekiplerinin düzenlediği iki ayrı operasyonda, 44 düzensiz göçmen yakalandı; motor arızası nedeniyle denizde sürüklenen 18 göçmen ise kurtarıldı.

Günün ilk operasyonu 07.15 sıralarında gerçekleşti. TCSG-902 ve KB-86 botları, lastik bot içinde grup olduğu yönündeki ihbar üzerine hızla bölgeye ulaştı. Hareket halindeki lastik bot durdurularak içerisindeki 44 düzensiz göçmen yakalandı ve kıyıya çıkarıldı.

Aynı gün akşam saat 22.00'de Çeşme açıklarında bir lastik botun motor arızası nedeniyle sürüklendiği ihbarı üzerine KB-38 görevine gönderildi. Açık denizde mahsur kalan bottaki 18 düzensiz göçmen, Sahil Güvenlik ekiplerinin zamanında müdahalesiyle sağ salim kurtarıldı.

Kıyıya çıkarılan göçmenler, Sahil Güvenlik botlarında yapılan işlemlerin ardından sağlık kontrolünden geçirildi. İşlemleri tamamlanan kişiler daha sonra İzmir İl Göç İdaresi Müdürlüğü Geri Gönderme Merkezi'ne sevk edildi.

