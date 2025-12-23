DOLAR
İzmir'de Kaçakçılık Operasyonu: Sahte İçki Ele Geçirildi, 3 Tutuklama

İzmir polisinin 9 ilçede düzenlediği operasyonda sahte etil alkol ve kaçak ürünler ele geçirildi; 22 gözaltı, 3 tutuklama.

Yayın Tarihi: 23.12.2025 10:14
Güncelleme Tarihi: 23.12.2025 10:34
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yılbaşı öncesi halk sağlığını korumak amacıyla sahte etil alkol ve kaçak içki ticaretine yönelik operasyonlarını hızlandırdı.

Edinilen bilgiye göre; Cumhuriyet Başsavcılıkları koordinesinde Aliağa, Balçova, Bayraklı, Bornova, Buca, Karabağlar, Karşıyaka, Konak ve Ödemiş ilçelerinde belirlenen adreslere eş zamanlı baskınlar düzenlendi.

Ele geçirilenler

Operasyonlar kapsamında yapılan aramalarda; 261 litre taklit etiketli etil alkol, 195 şişe kaçak içki, 2 bin 382 paket gümrük kaçağı sigara ile 350 adet puro, 128 adet elektronik sigara cihazı, 1 adet ruhsatsız tabanca ve 60 adet fişek ele geçirildi.

Ayrıca ekipler, kent genelindeki 22 alkollü eğlence mekanını denetledi.

Gözaltılar ve yasal süreç

Denetimler ve operasyonlar kapsamında gözaltına alınan 22 şüpheli şahıs hakkında adli işlem yapıldı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 3'ü çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

