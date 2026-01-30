İzmir-İstanbul Otoyolu'nda Kaza: Balıkesir'de 4 Yaralı

Dallımandıra mevkiinde sabaha karşı meydana geldi

Balıkesir'de İzmir-İstanbul Otoyolu üzerinde, sabaha karşı İstanbul istikameti Dallımandıra mevkiinde trafik kazası meydana geldi.

Otoyolda seyir halinde bulunan H.Y. yönetimindeki 45 AKH 0544 plakalı otomobil takla atarak ters döndü. Kazada sürücü H.Y. ile araçta bulunan K.Y., D.Y. ve Z.Y. yaralandı.

İhbar üzerine Savaştepe İtfaiye Grup Amirliği, sağlık ve jandarma ekipleri olay yerine intikal etti. Yaralılar sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

