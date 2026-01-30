Çanakkale’de Tarihi Eser Kaçakçılığı Operasyonu: 1288 Sikke Ele Geçirildi

Çanakkale’de Tarihi Eser Kaçakçılığı Operasyonu

Jandarma Lapseki'de çok sayıda eser ele geçirdi

Çanakkale’de jandarma tarafından düzenlenen tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda 1288 adet, çeşitli ebat ve boyutlarda Bizans ve Osmanlı Dönemine ait sikke ile çok sayıda tarihi eser olduğu değerlendirilen obje ele geçirildi.

Operasyon, Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’nce Lapseki ilçesinde gerçekleştirildi.

Olay yerinde ele geçirilenler arasında 1288 sikke ile birlikte 3 adet yüzük olduğu değerlendirilen obje, 2 adet hac şeklinde kolye ucu olduğu değerlendirilen obje, taç tokası olduğu değerlendirilen obje, mühür olduğu değerlendirilen obje ve 4 adet küpe olduğu değerlendirilen obje yer aldı.

Ayrıca operasyonda dedektör, dedektöre ait kulaklık, murç, çekiç, kazma, çapa ve balta ele geçirildi.

