Karabük'te Jandarma Operasyonu: 81 Sentetik Ecza Hap, Metamfetamin ve Bonzai Ele Geçirildi

Karabük'te Jandarma Operasyonunda Uyuşturucu Ele Geçirildi

Operasyon ve ele geçirilenler

Karabük İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Karabük merkez ve Eskipazar ilçesinde düzenlenen 3 ayrı operasyonda, 1 şahsın ikametinde ve 3 şahsın üzerinde ve eşyalarında arama yapıldı.

Yapılan aramalarda 81 adet sentetik ecza hap, 1,97 gram metamfetamin, 0,5 gram bonzai ile 4 adet uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheliler, işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi.

