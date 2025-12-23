DOLAR
Karabük'te Jandarma Operasyonu: 81 Sentetik Ecza Hap, Metamfetamin ve Bonzai Ele Geçirildi

Karabük'te jandarma operasyonlarında 81 sentetik ecza hap, 1,97 g metamfetamin, 0,5 g bonzai ve 4 uyuşturucu aparatı ele geçirildi; şüpheliler adliyeye sevk edildi.

Yayın Tarihi: 23.12.2025 11:34
Güncelleme Tarihi: 23.12.2025 11:34
Karabük'te Jandarma Operasyonu: 81 Sentetik Ecza Hap, Metamfetamin ve Bonzai Ele Geçirildi

Karabük'te Jandarma Operasyonunda Uyuşturucu Ele Geçirildi

Operasyon ve ele geçirilenler

Karabük İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Karabük merkez ve Eskipazar ilçesinde düzenlenen 3 ayrı operasyonda, 1 şahsın ikametinde ve 3 şahsın üzerinde ve eşyalarında arama yapıldı.

Yapılan aramalarda 81 adet sentetik ecza hap, 1,97 gram metamfetamin, 0,5 gram bonzai ile 4 adet uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheliler, işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi.

Yazar
EDİTÖR

Hakan Demir

4 yıllık deneyimli. Ege Bölgesi'ndeki gelişmeleri takip ederken, aynı zamanda sosyal medya trendlerini haberleştiren dinamik bir editör. Çevre haberleri ve sosyal olaylarda uzmanlaşmıştır.

