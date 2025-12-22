DOLAR
42,81 -0,03%
EURO
50,4 -0,48%
ALTIN
6.080,15 -1,8%
BITCOIN
3.820.421,73 -1,11%

Karapınar'da Buzlanma Nedeniyle Motosiklet Kazası: 1 Yaralı

Konya'nın Karapınar ilçesinde buzlanma nedeniyle motosiklet sürücüsü B.A. kaza geçirdi; Karapınar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı, hayati tehlikesi yok.

Yayın Tarihi: 22.12.2025 17:12
Güncelleme Tarihi: 22.12.2025 17:12
Karapınar'da Buzlanma Nedeniyle Motosiklet Kazası: 1 Yaralı

Karapınar'da buzlanma nedeniyle motosiklet kazası: 1 yaralı

Kaza ve müdahale

Konya'nın Karapınar ilçesinde sabah saatlerinde meydana gelen kazada, B.A. idaresindeki 42 BCK 970 plakalı motosiklet, Apak Mahallesi 128601. Sokak ile Ayırt Caddesi kesişiminde sokaktan çıkan bir minibüsü fark ederek fren yaptı.

Yolda oluşan buzlanma nedeniyle motosiklet savrularak yere düştü ve sürüklendi. Kazanın bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralı ve tedavi

Kazada yaralanan B.A., ambulansla Karapınar Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Yetkililer, yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığını bildirdi.

KONYA’NIN KARAPINAR İLÇESİNDE BUZLANMA NEDENİYLE MEYDANA GELEN TRAFİK KAZASINDA MOTOSİKLET...

KONYA’NIN KARAPINAR İLÇESİNDE BUZLANMA NEDENİYLE MEYDANA GELEN TRAFİK KAZASINDA MOTOSİKLET SÜRÜCÜSÜ YARALANDI. YARALI HASTANEYE KALDIRILARAK TEDAVİ ALTINA ALINDI.

Yazar
EDİTÖR

Zeynep Ateş

8 yıldır bölge haberciliği yapıyor. Doğu ve Güneydoğu Anadolu'daki gelişmeleri yerinden bildiriyor. Yerel kaynakları güçlü, teyit mekanizmasını titizlikle işleten deneyimli bir gazeteci.

İLGİLİ HABERLER

Leyla Mizrahi Eşi Kim? 32 Yaşında Vefatının Ardından Merak Edilenler

Cemal Özgörkey: Özgörkey Holding Başkanı ve Galatasaray'ın Eski Yöneticisi

Cem Küçük: Sadettin Saran'dan Sonra O İsim Var — Uyuşturucu Operasyonu Genişliyor

TOKİ İstanbul'da 15 Bin Kiralık Sosyal Konut: Kiralar Yarıya İniyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Kırıkkale'de kadın cinayeti davasında mütalaa: Sanıklara ağırlaştırılmış müebbet talebi
2
Bursa İnegöl'de Asansör Montajı Yapan Tekniker 500 Volt Akıma Kapıldı
3
Safranbolu Kuyumcu Soygununda Mahkeme Kararı: 13 Yıl Hapis
4
Kula'da Yangına Giden İtfaiye Aracı Takla Attı: 1 Yaralı
5
Topkapı'da T4 Tramvay Raydan Çıktı — Yolcular Tahliye Edildi
6
Safranbolu Kuyumcu Soygununda Karar: Sanıklara Hapis Cezası
7
Elysee Sarayı'nda Porselen Hırsızlığı: 3 Gözaltı, 100 Parça Ele Geçirildi

TOKİ İstanbul'da 15 Bin Kiralık Sosyal Konut: Kiralar Yarıya İniyor

İmalata 3.500 TL Destek: İşverene Aylık Nakit Teşviki Başlıyor

James Cameron Son Noktayı Koydu: Avatar 4 Vizyon Tarihi 21 Aralık 2029

2026 Ramazan Takvimi Belli Oldu: İlk Oruç 19 Şubat, Bayram 20-22 Mart

ÖTV'siz Yerli Otomobil Geliyor: 25 Yaş Üstü Hurda Teşviki ve 3 Çocuk ÖTV Muafiyeti

Cemal Özgörkey: Özgörkey Holding Başkanı ve Galatasaray'ın Eski Yöneticisi

Leyla Mizrahi Eşi Kim? 32 Yaşında Vefatının Ardından Merak Edilenler

Mehmet Ali Gül Tutuklandı: Operasyonda Ele Geçirilenler ve Detaylar

Cem Küçük: Sadettin Saran'dan Sonra O İsim Var — Uyuşturucu Operasyonu Genişliyor

1 Ocak 2026: Marmaray, Başkentray, İZBAN Ücretsiz — İstanbul, Ankara, İzmir Kararı

KPSS 60 ile EGM'ye 500 Sözleşmeli Personel: Başvuru Tarihleri ve Kontenjanlar

Emniyet Başkanlığı Geliyor: Polislere 12/36 Mesai Müjdesi