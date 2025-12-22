Karapınar'da buzlanma nedeniyle motosiklet kazası: 1 yaralı

Kaza ve müdahale

Konya'nın Karapınar ilçesinde sabah saatlerinde meydana gelen kazada, B.A. idaresindeki 42 BCK 970 plakalı motosiklet, Apak Mahallesi 128601. Sokak ile Ayırt Caddesi kesişiminde sokaktan çıkan bir minibüsü fark ederek fren yaptı.

Yolda oluşan buzlanma nedeniyle motosiklet savrularak yere düştü ve sürüklendi. Kazanın bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralı ve tedavi

Kazada yaralanan B.A., ambulansla Karapınar Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Yetkililer, yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığını bildirdi.

