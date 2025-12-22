DOLAR
Karapınar'da Tır ile Kamyonet Çarpıştı: 1 Kişi Yaralandı

Karapınar İpekçi Mahallesi'nde tır ile kamyonetin çarpışması sonucu kamyonet sürücüsü Y.E.C. yaralandı; Karapınar Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

Yayın Tarihi: 22.12.2025 17:59
Güncelleme Tarihi: 22.12.2025 17:59
Konya’nın Karapınar ilçesinde meydana gelen kazada tır ile kamyonetin çarpışması sonucu bir kişi yaralandı.

Kaza Ayrıntıları

Kaza, ilçeye bağlı İpekçi Mahallesi Volkan Caddesi üzerinde gerçekleşti. Edinilen bilgiye göre, N.S. idaresindeki 42 ACR 809 plakalı tır ile Y.E.C. idaresindeki 42 BAU 422 plakalı kamyonet çarpıştı.

Müdahale ve Yaralı

Kazada kamyonet sürücüsü Y.E.C. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan yaralı, ambulansla Karapınar Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.

Yazar
EDİTÖR

Mert Yılmazer

7 yıllık deneyime sahip. Özellikle İstanbul'daki adliye ve polis haberleri konusunda uzmanlaşmış, sıcak haber takibinde hızlı reaksiyon gösteren orta kıdemli editör. Şehir haberciliği ve belediye gündemlerine hakimdir.

