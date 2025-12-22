Karapınar'da tır ile kamyonet çarpıştı: 1 kişi yaralandı

Konya’nın Karapınar ilçesinde meydana gelen kazada tır ile kamyonetin çarpışması sonucu bir kişi yaralandı.

Kaza Ayrıntıları

Kaza, ilçeye bağlı İpekçi Mahallesi Volkan Caddesi üzerinde gerçekleşti. Edinilen bilgiye göre, N.S. idaresindeki 42 ACR 809 plakalı tır ile Y.E.C. idaresindeki 42 BAU 422 plakalı kamyonet çarpıştı.

Müdahale ve Yaralı

Kazada kamyonet sürücüsü Y.E.C. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan yaralı, ambulansla Karapınar Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.

