Kastamonu'da Elektrikli Soba Yangını: Devrekani'de Ev Kullanılamaz Hale Geldi

Kastamonu'da elektrikli soba yangını: Ev kullanılamaz hale geldi
Devrekani, Kınık köyü | Gece saatleri
Olay, gece saatlerinde Kastamonu'nun Devrekani ilçesi Kınık köyü Sakallar Mahallesi'nde meydana geldi.
Edinilen bilgiye göre, Sami Uzun'a ait evde yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevleri gören vatandaşların ihbarı üzerine Devrekani Belediyesi itfaiye ekipleri bölgeye sevk edildi.
İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın diğer yapılara sıçramadan söndürüldü. Ancak çıkan yangın sonucunda ev kullanılamaz hale geldi.
İlk belirlemelere göre yangının elektrikli sobadan çıktığı tahmin ediliyor.
KASTAMONU’NUN DEVREKANİ İLÇESİNDE ELEKTRİK SOBASINDAN ÇIKTIĞI TAHMİN EDİLEN YANGINDA, BİR EV TAMAMEN YANARAK KULLANILAMAZ HALE GELDİ.