Kastamonu'da Elektrikli Soba Yangını: Devrekani'de Ev Kullanılamaz Hale Geldi

Kastamonu Devrekani Kınık köyü Sakallar Mahallesi'nde çıkan yangında, Sami Uzun'a ait ev elektrik sobasından çıktığı tahmin edilen yangında kullanılamaz hale geldi.

Yayın Tarihi: 05.01.2026 10:08
Güncelleme Tarihi: 05.01.2026 10:08
Devrekani, Kınık köyü | Gece saatleri

Olay, gece saatlerinde Kastamonu'nun Devrekani ilçesi Kınık köyü Sakallar Mahallesi'nde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, Sami Uzun'a ait evde yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevleri gören vatandaşların ihbarı üzerine Devrekani Belediyesi itfaiye ekipleri bölgeye sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın diğer yapılara sıçramadan söndürüldü. Ancak çıkan yangın sonucunda ev kullanılamaz hale geldi.

İlk belirlemelere göre yangının elektrikli sobadan çıktığı tahmin ediliyor.

