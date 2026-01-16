Kayseri'de Fabrikada İş Kazası: 2. Kattan Asansör Boşluğuna Düşen Kadın Hayatını Kaybetti

Kayseri Kocasinan'da sucuk fabrikasında çalışan Aysun K. (42), 2. kattan asansör boşluğuna düşerek hayatını kaybetti; soruşturma başlatıldı.

Yayın Tarihi: 16.01.2026 23:14
Güncelleme Tarihi: 16.01.2026 23:14
Oruçreis Mahallesi'ndeki sucuk fabrikasında gerçekleşti

Kayseri’nin Kocasinan ilçesinde, Oruçreis Mahallesi Karpuzatan Mevkii’nde bulunan bir sucuk fabrikasında çalışan Aysun K. (42), fabrikanın 2. katından asansör boşluğuna düşerek ağır yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen polis ve sağlık ekipleri, çevrede güvenlik önlemleri aldı. Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından Aysun K. ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen Aysun K. kurtarılamadı. Talihsiz kadının cenazesi, otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Yetkililer kaza nedeniyle ilgili inceleme yürütüyor.

Çalışanın evli ve 4 çocuk annesi olduğu, çocuklarından birinin askeri görev yaptığı öğrenildi.

