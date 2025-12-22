DOLAR
42,8 -0,03%
EURO
50,27 -0,22%
ALTIN
6.073,24 -1,69%
BITCOIN
3.839.001,4 -1,63%

Kazdağları'nda otomobil şarampole devrildi: 4 yaralı

Balıkesir Havran'da Edremit-Yenice Karayolunda şarampole devrilen otomobilde 4 kişi hafif yaralandı; yaralılar Edremit Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

Yayın Tarihi: 22.12.2025 12:31
Güncelleme Tarihi: 22.12.2025 12:31
Kazdağları'nda otomobil şarampole devrildi: 4 yaralı

Kazdağları'nda otomobil şarampole devrildi: 4 yaralı

Havran — Edremit-Yenice Karayolu

Balıkesir’in Havran ilçesinde, Edremit Yenice Karayolunun Gülsüm Ana mevkisinde meydana gelen kazada, kontrolden çıkan bir otomobil şarampole devrildi.

10 ABM 203 plakalı araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak şarampole devrildi.

Kazayı gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri sevk edildi.

Araçtan çıkarılan A.N.K., N.K., M.K. ve Y.E.U. sağlık ekiplerine teslim edildi. Hafif yaralı oldukları öğrenilen 4 kişi, Edremit Devlet Hastanesi'ne sevk edilerek tedavi altına alındı.

BALIKESİR'İN HAVRAN İLÇESİNDE, EDREMİT YENİCE KARAYOLUNDA KONTROLDEN ÇIKAN BİR OTOMOBİLİN...

BALIKESİR'İN HAVRAN İLÇESİNDE, EDREMİT YENİCE KARAYOLUNDA KONTROLDEN ÇIKAN BİR OTOMOBİLİN ŞARAMPOLE DEVRİLMESİ SONUCU MEYDANA GELEN KAZADA 4 KİŞİ YARALANDI.

BALIKESİR'İN HAVRAN İLÇESİNDE, EDREMİT YENİCE KARAYOLUNDA KONTROLDEN ÇIKAN BİR OTOMOBİLİN...

Yazar
EDİTÖR

Selin Karaca

2 yıllık parlamento muhabirliği deneyimi var. Ankara kulislerine hakim, meclis gündemini ve parti genel merkezlerindeki hareketliliği anlık olarak sisteme giren kıdemli bir editör. Resmi dil ve protokol haberciliği konusunda uzmandır.

İLGİLİ HABERLER

James Cameron Son Noktayı Koydu: Avatar 4 Vizyon Tarihi 21 Aralık 2029

KPSS 60 ile EGM'ye 500 Sözleşmeli Personel: Başvuru Tarihleri ve Kontenjanlar

Cem Küçük: Sadettin Saran'dan Sonra O İsim Var — Uyuşturucu Operasyonu Genişliyor

1 Ocak 2026: Marmaray, Başkentray, İZBAN Ücretsiz — İstanbul, Ankara, İzmir Kararı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Almanya'da 2025'te Binden Fazla Yasa Dışı İHA Uçuşu Tespit Edildi
2
Akyazı’da Gaz Pedalının Takılması Sonrası Citroen Beton Çite Çarparak Yan Yattı
3
Bursa'da Meclis Üyesi Özlem Bodur'a Trafikte Saldırı: Zanlı Tutuklandı
4
Antalya'da falezlerde balık tutan 60 yaşındaki adam yaralandı
5
Fethiye'de Ev Yangını: 92 Yaşındaki Nuriye Şahin Yaşamını Yitirdi
6
Bursa'da Yangın: Çöken Tavan İtfaiyecileri Son Anda Kurtardı
7
Bilecik Söğüt’te Trafik Kazası — 2 Yaralı

TOKİ İstanbul'da 15 Bin Kiralık Sosyal Konut: Kiralar Yarıya İniyor

İmalata 3.500 TL Destek: İşverene Aylık Nakit Teşviki Başlıyor

James Cameron Son Noktayı Koydu: Avatar 4 Vizyon Tarihi 21 Aralık 2029

2026 Ramazan Takvimi Belli Oldu: İlk Oruç 19 Şubat, Bayram 20-22 Mart

ÖTV'siz Yerli Otomobil Geliyor: 25 Yaş Üstü Hurda Teşviki ve 3 Çocuk ÖTV Muafiyeti

Cemal Özgörkey: Özgörkey Holding Başkanı ve Galatasaray'ın Eski Yöneticisi

Leyla Mizrahi Eşi Kim? 32 Yaşında Vefatının Ardından Merak Edilenler

Mehmet Ali Gül Tutuklandı: Operasyonda Ele Geçirilenler ve Detaylar

Cem Küçük: Sadettin Saran'dan Sonra O İsim Var — Uyuşturucu Operasyonu Genişliyor

1 Ocak 2026: Marmaray, Başkentray, İZBAN Ücretsiz — İstanbul, Ankara, İzmir Kararı

KPSS 60 ile EGM'ye 500 Sözleşmeli Personel: Başvuru Tarihleri ve Kontenjanlar

Emniyet Başkanlığı Geliyor: Polislere 12/36 Mesai Müjdesi