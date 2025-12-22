Kazdağları'nda otomobil şarampole devrildi: 4 yaralı
Havran — Edremit-Yenice Karayolu
Balıkesir’in Havran ilçesinde, Edremit Yenice Karayolunun Gülsüm Ana mevkisinde meydana gelen kazada, kontrolden çıkan bir otomobil şarampole devrildi.
10 ABM 203 plakalı araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak şarampole devrildi.
Kazayı gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri sevk edildi.
Araçtan çıkarılan A.N.K., N.K., M.K. ve Y.E.U. sağlık ekiplerine teslim edildi. Hafif yaralı oldukları öğrenilen 4 kişi, Edremit Devlet Hastanesi'ne sevk edilerek tedavi altına alındı.
