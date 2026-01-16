Kemer'de Baba-Oğul Tartışması Kanlı Bitti: Baba Öldü, Oğul Tutuklandı

Kemer'de çıkan tartışmada S.A.'nın babası İmdat A. iki yerinden bıçaklandı; hastaneye kaldırılan İmdat A. kurtarılamadı, S.A. tutuklandı.

Yayın Tarihi: 16.01.2026 13:50
Güncelleme Tarihi: 16.01.2026 13:50
Kemer'de Baba-Oğul Tartışması Kanlı Bitti: Baba Öldü, Oğul Tutuklandı

Kemer'de Baba-Oğul Tartışması Kanlı Bitti: Baba Öldü, Oğul Tutuklandı

Antalya'nın Kemer ilçesinde tartışma ölümle sonuçlandı

Antalya’nın Kemer ilçesinde meydana gelen olayda bir kişi, tartıştığı babasını bıçakla ağır yaraladı. Hastaneye kaldırılan baba yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı, jandarma ekipleri tarafından gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Olay, dün akşam saatlerinde Kuzdere Mahallesi Ballıtaş mevkiinde gerçekleşti.

İddiaya göre, fayans işiyle uğraşan İmdat A. (52) ile oğlu S.A. (33) arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine S.A., babasını iki yerinden bıçakladı.

Olay yerine çağrılan sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan İmdat A., yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olay sonrası jandarma ekipleri tarafından gözaltına alınan S.A., çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

HAYATINI KAYBEDEN İMDAT AKBULUT

HAYATINI KAYBEDEN İMDAT AKBULUT

CİNAYET ZANLISI S.A.

