Kış Yardımı Tuzağı: Dolandırıcılar Yaşlıları Hedef Alıyor

Dolandırıcılar kış yardımı bahanesiyle yaşlıları kandırıyor; gelen linklere tıklamayın, şüpheli hareketleri en yakın karakola veya adliyeye bildirin.

Yayın Tarihi: 23.12.2025 11:49
Güncelleme Tarihi: 23.12.2025 11:50
Kış Yardımı Tuzağı: Dolandırıcılar Yaşlıları Hedef Alıyor

Kış yardımı tuzağına dikkat: Sosyal medya üzerinden başlayan dolandırıcılık

Gıda ve ısınma vaatleriyle başlayan tuzak

Kış aylarında dolandırıcılar, gıda ve ısınma ihtiyaçlarını öne çıkararak kendilerine yardım edecekleri bahanesiyle vatandaşlara ulaşıyor. Son aylarda popülerleşen bu yöntemle dolandırıcılar, sosyal medya uygulamaları üzerinden "gıda ve ısınma ihtiyaçlarınızı karşılayalım" mesajları atıyor ve iletişim kurdukları kişilere link gönderiyor.

Bu linklere tıklayanların bankacılık bilgileri ele geçirilip, mağdurların hesapları üzerinden para çekme veya kara para aklama işlemlerine zemin hazırlanıyor. Dolandırıcılar, hesapların boş olduğunu gördüklerinde bu IBAN'ları kendi kara para ağlarına dahil ederek para transferi yaptırabiliyor.

"Boş IBAN’lardan kara para aklayabilirler"

Avukat Asiye Tuğçe Çakır, dolandırıcıların özellikle yaşlı vatandaşları hedef aldığını vurguluyor: "Soğuk kış aylarının gelmesiyle birlikte dolandırıcıların şimdiki hedefi, daha çok yaşlı insanlar oluyor. Onların telefonlarına kışlık yakacak ihtiyacı, erzak ihtiyacı şeklinde yardımcı olacaklarına dair bir mesaj gönderiyorlar. Yaşlı insanlarımız ise bu linke tıkladıklarında maalesef kendilerinin bankacılık sistemlerine dolandırıcılar tarafından giriş yapılıyor. Eğer dolandırıcılar bu banka hesaplarının boş olduğunu görürlerse bu banka hesaplarını bir de kara para dosyalarına dahil ediyorlar. Eğer kendilerinin akladıkları bir kara para var ise, yaşlıların IBAN’larına bunu gönderip bir de o şekilde oradan parayı alma yollarını bulmuşlar. Yaşlılarımız kendilerini hiç bilmedikleri bir sürecin içerisinde bulabiliyorlar."

Resmî makamlar bu şekilde mesaj atmaz

Çakır, hesaplarda habersiz hareketlilik fark edilmesi durumunda harekete geçilmesi gerektiğini belirtiyor: "Eğer kendi banka hesaplarına bilinmeyen bir yerden bir para geldiğini görürlerse nasıl olsa gelmiş ama gitmiş şeklinde kendilerini çok rahatlatmasınlar. Hemen kendilerinin en yakın karakola veyahut adliye makamına başvurmaları gerekiyor. Çünkü ister istemez bu dosyalarda kendilerini şüpheli veya sanık sıfatıyla görebiliyorlar."

Avukat Çakır ayrıca devlet kurumlarının veya adli mercilerin kişilere ulaşırken "bu linke tıklarsanız size yardım edeceğiz" tarzı mesajlar göndermeyeceğini vurguluyor ve herkesi uyarıyor: "Bu nedenle bu tür linklere gerek yaşlılarımız, gerekse gençlerimizin tıklamamasını ve kendilerini korumaları gerektiğini yeniden hatırlatalım."

Önemli uyarılar: Gelen yardımcı mesajları ve linkleri açmayın; hesaplarınızdaki şüpheli hareketleri önemseyin; şüpheli bir transfer görürseniz derhal en yakın karakola veya adliyeye başvurun.

