Kocaeli TEM Otoyolu'nda servis minibüsü ile kamyon çarpıştı — 7 yaralı

Kocaeli TEM Otoyolu'nun Gebze kesiminde servis minibüsü ile kamyonun çarpışması sonucu 7 kişi yaralandı; 2 kişi minibüsten çıkarıldı.

Yayın Tarihi: 08.01.2026 10:53
Güncelleme Tarihi: 08.01.2026 11:16
Gebze, Kuzey Marmara Otoyolu bağlantı yolu

7 kişi yaralandı. TEM Otoyolu'nun Kocaeli geçişinde servis minibüsü ile kamyonun çarpışması sonucu trafik kazası meydana geldi.

Kaza, Gebze ilçesi Kuzey Marmara Otoyolu bağlantı yolunda yaşandı. S.K. idaresindeki 34 LRH 551 plakalı servis minibüsü ile A.C.'nin kullandığı 34 DPE 43 plakalı kamyon çarpıştı.

Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Minibüste sıkışan 2 yaralı, ekipler tarafından bulundukları yerden çıkarıldı.

Yaralanan 7 kişi, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Kaza sebebiyle trafik bir süre kontrollü olarak verilirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

