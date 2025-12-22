Konya'da Ebru'yu 22 Bıçakla Öldüren Zanlıya İndirimsiz Ağırlaştırılmış Müebbet

Olay

Olay, 25 Ekim saat 18.30 sıralarında merkez Meram ilçesi Havzan Mahallesi Ebussuud Efendi Caddesi'ndeki bir sitede meydana geldi. İddialara göre Abdullah Küçüktaşdemir (47), boşanma aşamasındaki eşi, özel bir eğitim kurumunda öğretmen olan Ebru Küçüktaşdemir (45)'i özel ders için site önüne kadar takip etti. Tartışma sırasında zanlı, yanında getirdiği bıçakla eşini vücudunun çeşitli yerlerinden 22 bıçak darbesi ile yaraladı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri zanlıyı etkisiz hale getirirken, ağır yaralanan kadın ilk müdahalenin ardından kaldırıldığı Meram Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetti. Zanlı ifadesinin ardından tutuklandı ve cezaevine gönderildi.

Soruşturma ve deliller

Konya Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturmayı tamamladı. Hazırlanan iddianamede zanlının yıllardır özel dershanede Türkçe öğretmeni olarak çalıştığı, eğitim fakültesindeki eğitiminin yarıda kaldığı kaydedildi. Telefon incelemesinde, olay günü Ebru Küçüktaşdemir'e gönderildiği belirtilen tehdit mesajlarında "Cezaevinden başka yer mi var, bugün bu iş bitecek. Bende her şey bitti. Aklın varsa Konya'yı terk et" ifadeleri yer aldı. Ayrıca, olaydan yaklaşık 6 saat önce "Av bıçağı Konya" aramaları yapıldığı iddianamede bildirildi.

Duruşma ve son savunma

Konya 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada, zanlı Abdullah Küçüktaşdemir SEGBİS ile katıldı. Mahkeme heyetinin son sözü sorması üzerine zanlı, "Bana iftira atıyorlar. Kolumda 'Ebru' yazıyor başında ve sonunda sonsuzluk işareti var. Ben eşimi sonsuzluğa göndermedim. Eşimin annesi yüzünden, yuvamız yıkıldı" şeklinde savunma yaptı.

Mahkeme heyeti, Abdullah Küçüktaşdemir'i indirimsiz ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezasına çarptırdı.

