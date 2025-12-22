DOLAR
42,8 -0,02%
EURO
50,28 -0,23%
ALTIN
6.077,34 -1,76%
BITCOIN
3.839.604,41 -1,64%

Konya’da Karısını 22 Bıçakla Öldüren Zanlıya İndirimsiz Ağırlaştırılmış Müebbet

Konya’da boşanma aşamasındaki karısını site önünde 22 bıçak darbesiyle öldüren zanlıya, 'kolumda Ebru yazıyor' savunması sonrası indirimsiz ağırlaştırılmış müebbet verildi.

Yayın Tarihi: 22.12.2025 12:46
Güncelleme Tarihi: 22.12.2025 12:46
Konya’da Karısını 22 Bıçakla Öldüren Zanlıya İndirimsiz Ağırlaştırılmış Müebbet

Konya’da Karısını 22 Bıçakla Öldüren Zanlıya İndirimsiz Ağırlaştırılmış Müebbet

Mahkeme, sanığa 'eşe karşı tasarlayarak öldürme' suçundan ceza verdi

Konya’nın Meram ilçesinde 25 Ekim saat 18.30 sıralarında meydana gelen olayda, boşanma aşamasındaki öğretmen Ebru Küçüktaşdemir (45), özel ders vereceği site önünde eşi Abdullah Küçüktaşdemir (47) tarafından öldürüldü.

Edinilen bilgiye göre, tartışma sırasında zanlı yanında taşıdığı bıçakla eşine vücudunun çeşitli yerlerinden 22 bıçak darbesi vurdu. Olay yerine sevk edilen polis ve sağlık ekipleri, zanlıyı etkisiz hale getirirken ağır yaralanan kadın ilk müdahalenin ardından kaldırıldığı Meram Devlet Hastanesinde hayatını kaybetti. Zanlı, ifadesinin ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Konya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada, zanlı hakkında ’kadına karşı tasarlayarak öldürme’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talebiyle kamu davası açıldı. İddianamede, zanlının eğitim fakültesindeki eğitimini yarıda bırakmasına rağmen yıllardır özel dershanede Türkçe öğretmeni olarak çalıştığı belirtildi.

Telefon incelemesinde, olay günü mağdur olan eşe yönelik olarak zanlının gönderdiği tehdit içerikli mesajlar tespit edildi. İddianamede yer alan mesajlardan bazıları şöyle: Cezaevinden başka yer mi var, bugün bu iş bitecek. Bende her şey bitti. Aklın varsa Konya’yı terk et. Ayrıca olaydan yaklaşık 6 saat önce yapılan aramalarda Av bıçağı Konya gibi kayıtlar yer aldı.

Konya 4’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen karar duruşmasında sanık, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı. Mahkeme heyeti son sözlerini sorduğunda sanık, savunmasında şunları söyledi: Ben para pul düşkünü değilim, bana iftira atıyorlar. Kolumda ’Ebru’ yazıyor başında ve sonunda sonsuzluk işareti var. Ben eşimi sonsuzluğa göndermedim. Eşimin annesi yüzünden, yuvamız yıkıldı.

Mahkeme heyeti, sunduğu deliller ve dosya kapsamı doğrultusunda Abdullah Küçüktaşdemir hakkında indirimsiz ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası hükmetti.

KONYA'DA ÖZEL DERS VERMEYE GİTTİĞİ SİTENİN ÖNÜNDE BOŞANMA AŞAMASINDAKİ ÖĞRETMEN KARISINI ÖLDÜREN...

KONYA'DA ÖZEL DERS VERMEYE GİTTİĞİ SİTENİN ÖNÜNDE BOŞANMA AŞAMASINDAKİ ÖĞRETMEN KARISINI ÖLDÜREN ZANLI, İNDİRİMSİZ AĞIRLAŞTIRILMIŞ ÖMÜR BOYU HAPİS CEZASINA ÇARPTIRILDI.

KONYA'DA ÖZEL DERS VERMEYE GİTTİĞİ SİTENİN ÖNÜNDE BOŞANMA AŞAMASINDAKİ ÖĞRETMEN KARISINI ÖLDÜREN...

Yazar
EDİTÖR

Hakan Demir

4 yıllık deneyimli. Ege Bölgesi'ndeki gelişmeleri takip ederken, aynı zamanda sosyal medya trendlerini haberleştiren dinamik bir editör. Çevre haberleri ve sosyal olaylarda uzmanlaşmıştır.

İLGİLİ HABERLER

James Cameron Son Noktayı Koydu: Avatar 4 Vizyon Tarihi 21 Aralık 2029

Cemal Özgörkey: Özgörkey Holding Başkanı ve Galatasaray'ın Eski Yöneticisi

İmalata 3.500 TL Destek: İşverene Aylık Nakit Teşviki Başlıyor

TOKİ İstanbul'da 15 Bin Kiralık Sosyal Konut: Kiralar Yarıya İniyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Almanya'da 2025'te Binden Fazla Yasa Dışı İHA Uçuşu Tespit Edildi
2
Akyazı’da Gaz Pedalının Takılması Sonrası Citroen Beton Çite Çarparak Yan Yattı
3
Bursa'da Meclis Üyesi Özlem Bodur'a Trafikte Saldırı: Zanlı Tutuklandı
4
Antalya'da falezlerde balık tutan 60 yaşındaki adam yaralandı
5
Fethiye'de Ev Yangını: 92 Yaşındaki Nuriye Şahin Yaşamını Yitirdi
6
Bursa'da Yangın: Çöken Tavan İtfaiyecileri Son Anda Kurtardı
7
Bilecik Söğüt’te Trafik Kazası — 2 Yaralı

TOKİ İstanbul'da 15 Bin Kiralık Sosyal Konut: Kiralar Yarıya İniyor

İmalata 3.500 TL Destek: İşverene Aylık Nakit Teşviki Başlıyor

James Cameron Son Noktayı Koydu: Avatar 4 Vizyon Tarihi 21 Aralık 2029

2026 Ramazan Takvimi Belli Oldu: İlk Oruç 19 Şubat, Bayram 20-22 Mart

ÖTV'siz Yerli Otomobil Geliyor: 25 Yaş Üstü Hurda Teşviki ve 3 Çocuk ÖTV Muafiyeti

Cemal Özgörkey: Özgörkey Holding Başkanı ve Galatasaray'ın Eski Yöneticisi

Leyla Mizrahi Eşi Kim? 32 Yaşında Vefatının Ardından Merak Edilenler

Mehmet Ali Gül Tutuklandı: Operasyonda Ele Geçirilenler ve Detaylar

Cem Küçük: Sadettin Saran'dan Sonra O İsim Var — Uyuşturucu Operasyonu Genişliyor

1 Ocak 2026: Marmaray, Başkentray, İZBAN Ücretsiz — İstanbul, Ankara, İzmir Kararı

KPSS 60 ile EGM'ye 500 Sözleşmeli Personel: Başvuru Tarihleri ve Kontenjanlar

Emniyet Başkanlığı Geliyor: Polislere 12/36 Mesai Müjdesi