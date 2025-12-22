Konya’da Karısını 22 Bıçakla Öldüren Zanlıya İndirimsiz Ağırlaştırılmış Müebbet

Mahkeme, sanığa 'eşe karşı tasarlayarak öldürme' suçundan ceza verdi

Konya’nın Meram ilçesinde 25 Ekim saat 18.30 sıralarında meydana gelen olayda, boşanma aşamasındaki öğretmen Ebru Küçüktaşdemir (45), özel ders vereceği site önünde eşi Abdullah Küçüktaşdemir (47) tarafından öldürüldü.

Edinilen bilgiye göre, tartışma sırasında zanlı yanında taşıdığı bıçakla eşine vücudunun çeşitli yerlerinden 22 bıçak darbesi vurdu. Olay yerine sevk edilen polis ve sağlık ekipleri, zanlıyı etkisiz hale getirirken ağır yaralanan kadın ilk müdahalenin ardından kaldırıldığı Meram Devlet Hastanesinde hayatını kaybetti. Zanlı, ifadesinin ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Konya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada, zanlı hakkında ’kadına karşı tasarlayarak öldürme’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talebiyle kamu davası açıldı. İddianamede, zanlının eğitim fakültesindeki eğitimini yarıda bırakmasına rağmen yıllardır özel dershanede Türkçe öğretmeni olarak çalıştığı belirtildi.

Telefon incelemesinde, olay günü mağdur olan eşe yönelik olarak zanlının gönderdiği tehdit içerikli mesajlar tespit edildi. İddianamede yer alan mesajlardan bazıları şöyle: Cezaevinden başka yer mi var, bugün bu iş bitecek. Bende her şey bitti. Aklın varsa Konya’yı terk et. Ayrıca olaydan yaklaşık 6 saat önce yapılan aramalarda Av bıçağı Konya gibi kayıtlar yer aldı.

Konya 4’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen karar duruşmasında sanık, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı. Mahkeme heyeti son sözlerini sorduğunda sanık, savunmasında şunları söyledi: Ben para pul düşkünü değilim, bana iftira atıyorlar. Kolumda ’Ebru’ yazıyor başında ve sonunda sonsuzluk işareti var. Ben eşimi sonsuzluğa göndermedim. Eşimin annesi yüzünden, yuvamız yıkıldı.

Mahkeme heyeti, sunduğu deliller ve dosya kapsamı doğrultusunda Abdullah Küçüktaşdemir hakkında indirimsiz ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası hükmetti.

