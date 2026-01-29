Kristin Fırtınası Portekiz’i Vurdu: En Az 5 Ölü, 850 Bin Elektriksiz

Kristin fırtınası Portekiz’i vurdu: En az 5 ölü

Portekiz'in orta ve kuzey kesimlerini etkileyen Kristin fırtınası, sel, toprak kayması ve kazalara yol açtı. Sivil koruma yetkililerine göre, en az 5 kişi hayatını kaybetti.

Şiddetli yağış ve saatteki hızı 150 kilometre (95 mil) varan rüzgar; ülke genelinde 3 binden fazla olaya neden oldu. Çok sayıda kişi devrilen ağaçlar veya savrulan enkaz nedeniyle yaralandı.

Altyapı ve günlük yaşamda ağır hasar

Hükümetin "aşırı bir iklim olayı" olarak tanımladığı fırtına nedeniyle okullar kapatıldı, binalar hasar gördü ve ulaşım ciddi şekilde aksadı. Başkent Lizbon’u kuzeye bağlayan ana otoyol da dahil olmak üzere birçok yol ve demir yolu hattı kapandı. Kıyı kenti Figueira da Foz'da bir dönme dolap devrildi; bir binanın çatısının bir kısmının kopması sonucu birçok araç zarar gördü.

Leiria şehrindeki Monte Real hava üssünde şiddetli rüzgar nedeniyle en az iki F-16 hasar gördü. Leiria Belediye Başkanı Gonçalo Lopes, hükümeti olağanüstü hal ilan etmeye çağırdı. Lopes "Kamusal alanlarımız altüst olmuş durumda" diyerek, "Bu, önümüzdeki aylarda çok büyük bir toparlanma çabası gerektirecek. Etkisi, şehrimizde bir bombanın yol açabileceğine benziyor; büyük çaplı bir yıkım söz konusu" ifadelerini kullandı.

Elektrik dağıtım şirketi E-Redes'e göre, 850 binden fazla kişi elektriksiz kaldı.

İspanya'da da etkili oldu

Kristin fırtınası Portekiz'in ardından İspanya'da da etkili oldu; beraberinde kar, yağmur ve kuvvetli rüzgarlar getirdi. Acil servisler, hava koşullarına bağlı yaklaşık 2 bin olaya müdahale edildiğini bildirdi. İspanya Ulusal Meteoroloji Ajansı AEMET, bazı bölgelerde kasırga şiddetine ulaşması beklenen çok kuvvetli rüzgarlar konusunda uyarıda bulundu. Rüzgarın gücü nedeniyle güneydoğudaki Almeria'nın bazı kesimleri için kırmızı hava durumu alarmı ilan edildi.

